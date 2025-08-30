Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік
У суботу, 30 серпня 2025 року, в харківському ПрайдХабі розпочався тижневий фестиваль ХарківПрайд-2025 за участю спільноти ЛГБТІК+
Захід включатиме лекції з прав людини та психології, творчі майстерні, тренінг з домедичної допомоги та живу музику, розповідає харківське видання "Ґвара Медіа".
Вхід є безкоштовним, однак організаторки закликають долучитися до благодійного збору. Зібрані кошти спрямують на придбання автомобіля для екіпажу протитанкового ракетного комплексу 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Планують зібрати 500 тисяч гривень.
Напередодні, 29 серпня, організаторки акції отримали погрози від правих організацій з Києва, які планували приїхати до Харкова, щоб перешкодити проведенню ХарківПрайду.
Співзасновниця ХарківПрайду Анна Шаригіна повідомила "Ґварі", що правоохоронців набагато більше, ніж минулого року. "На відміну від досвіду київського Прайду, у Харкові вдалося убезпечити захід", - каже вона.
Читайте також: За та проти розширення прав ЛГБТ: у Києві одночасно пройшли Марш рівності та Марш традиції
За інформацією видання, Шаригіна виходила до опонентів культури ЛГБТІК+ й намагалася пояснити їм, що ХарківПрайд-2025 не займається пропагандою одностатевих відносин, про що заявляла молодь поруч із місцем проведення цьогорічного зібрання. Йдеться про групу представників правих, націоналістичних і християнських організацій "Права молодь", "Гетьманський гарнізон" і "Братство". Поліція заблокувала їм вхід до Прайдхабу, пише "Ґвара".
Деякі чоловіки з цих організацій казали, що хочуть просто прочитати Молитву українського націоналіста, але "не проти" геїв та лесбійок. Інші — вимагали скасувати захід і казали, що геїв і лесбійок їм шкода, бо це "гріх, як і зґвалтування, наркоманія тощо".
На відео з харківських пабліків видно, як права молодь спершу намагалася прорвати поліцейський кордон на Куликівському узвозі. Згодом з'явилися фото- й відеоматеріали, де не згодні із проведенням ХарківПрайду-2025 в присутності спецназу Нацполіції спокійно дистукують з Шаригіною.
Загалом обійшлося без затриманих.
Як повідомила харківському порталу "Накипіло" речниця поліції області Альона Соболевська, поліція зупинила нападників та провела з ними роз’яснювальну бесіду. Постраждалих немає.
- Перед цим Деснянський районний суд міста Києва встановив факт спільного сімейного проживання двох чоловіків, таким чином визнавши наявність шлюбних відносин між ними.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.58
- Актуальне
- Важливе