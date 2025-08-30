Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік

Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік

Анатолій Буряк
30 серпня, 2025 субота
20:35
Суспільство ХарківПрайд-2025

У суботу, 30 серпня 2025 року, в харківському ПрайдХабі розпочався тижневий фестиваль ХарківПрайд-2025 за участю спільноти ЛГБТІК+

Зміст

Захід включатиме лекції з прав людини та психології, творчі майстерні, тренінг з домедичної допомоги та живу музику, розповідає харківське видання "Ґвара Медіа".

Вхід є безкоштовним, однак організаторки закликають долучитися до благодійного збору. Зібрані кошти спрямують на придбання автомобіля для екіпажу протитанкового ракетного комплексу 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Планують зібрати 500 тисяч гривень.

Напередодні, 29 серпня, організаторки акції отримали погрози від правих організацій з Києва, які планували приїхати до Харкова, щоб перешкодити проведенню ХарківПрайду.

Співзасновниця ХарківПрайду Анна Шаригіна повідомила "Ґварі", що правоохоронців набагато більше, ніж минулого року. "На відміну від досвіду київського Прайду, у Харкові вдалося убезпечити захід", - каже вона.

Читайте також: За та проти розширення прав ЛГБТ: у Києві одночасно пройшли Марш рівності та Марш традиції

За інформацією видання, Шаригіна виходила до опонентів культури ЛГБТІК+ й намагалася пояснити їм, що ХарківПрайд-2025 не займається пропагандою одностатевих відносин, про що заявляла молодь поруч із місцем проведення цьогорічного зібрання. Йдеться про групу представників правих, націоналістичних і християнських організацій "Права молодь", "Гетьманський гарнізон" і "Братство". Поліція заблокувала їм вхід до Прайдхабу, пише "Ґвара".

Деякі чоловіки з цих організацій казали, що хочуть просто прочитати Молитву українського націоналіста, але "не проти" геїв та лесбійок. Інші — вимагали скасувати захід і казали, що геїв і лесбійок їм шкода, бо це "гріх, як і зґвалтування, наркоманія тощо".

На відео з харківських пабліків видно, як права молодь спершу намагалася прорвати поліцейський кордон на Куликівському узвозі. Згодом з'явилися фото- й відеоматеріали, де не згодні із проведенням ХарківПрайду-2025 в присутності спецназу Нацполіції спокійно дистукують з Шаригіною.

Загалом обійшлося без затриманих.

Як повідомила харківському порталу "Накипіло" речниця поліції області Альона Соболевська, поліція зупинила нападників та провела з ними роз’яснювальну бесіду. Постраждалих немає.

  • Перед цим Деснянський районний суд міста Києва встановив факт спільного сімейного проживання двох чоловіків, таким чином визнавши наявність шлюбних відносин між ними.
Теги:
Відео
Новини
Кримінал
Харків
націоналізм
християнство
військові
ЗСУ
одностатеві шлюби
поліція
націоналісти
Андрій Парубій
Автор Ксенія Золотова
31 серпня, 2025 неділя
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
Автор Дар'я Тарасова
29 серпня, 2025 п'ятниця
Стартували зйомки нових "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом, Lucasfilm оголосив акторський склад
Валерій Герасимов
Автор Анатолій Буряк
30 серпня, 2025 субота
Начальник російського генштабу Герасимов: восени ми продовжимо війну, будемо наступати
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
31 серпня
16:05
Петер Сіярто
Сіярто детально розповів, як Угорщина блокувати вступ України до ЄС
16:04
OPINION
Як підвищити дієвість зовнішнього сектора економіки України
16:01
Оновлено
ФК "Карпати"
"ЛНЗ Черкаси" програло "Вересу": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
15:50
Ексклюзив
Волгоградський НПЗ
"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
15:27
Літак
Китай та Індія відновлять пряме авіасполучення після п’ятирічної перерви
15:08
ЗСУ
"Тактична перемога": в ОСУВ "Дніпро"прокоментували звільнення Мирного під Куп'янськом
14:36
Оксен Лісовий
"Лише від певних модулів": студенти та учні не зможуть повністю відмовитися від військової підготовки з релігійних міркувань
14:29
У Києві поруч зі зруйнованим російською ракетою будинком відбулось прощання з 24-річною матір'ю та її 2-річною донькою
14:16
Розвідка: ПВК "Вагнер" зазнала провалу в Малі, джихадисти посилюють вплив
14:07
OPINION
Гарантії як "стратегічна невизначеність"
14:05
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сили оборони запланували нові удари вглиб РФ: Зеленський заслухав доповідь Сирського
13:26
Оновлено
Нічна атака РФ: в Херсоні загинув чоловік, на Одещині є постраждалий, Чорноморськ продовжує працювати від генераторів
13:00
атака дронами, шахед, герань
Росіяни вперше дістали особливим дроном до населеного пункту за 100 км від Дніпра: чим це загрожує
12:51
Ексклюзив
школа, вчителька
Соціальний статус вчителя в Україні впав до мінімуму, - ексміністерка освіти Гриневич
12:23
морська міна
Біля Одеси цивільне судно натрапило на вибухівку у морі
12:15
Ексклюзив
Вода
Щоб розв'язати проблему з водою в окупованому Донецьку росіянам потрібно зупиняти бойові дії, - Андрющенко
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
ЄС обговорює заморожені російські активи та способи впливу на РФ, поки та обстрілює українські міста. Акценти світових ЗМІ 31 серпня
12:10
У підмосковній Балашисі палає хімзавод: чорний дим накрив місто, мешканці скаржаться на гар
12:08
Анонс
Андрій Парубій
Останнє велике інтервʼю Андрія Парубія: дивіться сьогодні на Еспресо
12:00
OPINION
Москва мусить горіти
11:32
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Ніжині "шахед" влучив по об’єкту критичної інфраструктури: місто залишилося без води та світла
11:17
електроенергія, шахеди
ISW: Росія, імовірно, готується посилити повітряні удари по українській енергосистемі
11:02
Окупанти, кримінал, росіяни
Російський військовий розстріляв мирного жителя в селищі біля Покровська
10:02
OPINION
Удари по "Дружбі": кому буде гірше?
10:00
окупанти, орки
Генштаб ЗСУ: Весняно-літня кампанія РФ зазнала провалу, втрати перевищили 291 тисячу військових
09:33
Путін прибув до Китаю на парад і саміт ШОС
09:15
Андрій Парубій
В УДО пояснили, чому Парубію не надали державну охорону перед убивством
09:06
сили ППО
Вночі Сили оборони ліквідували 126 зі 142 ворожих безпілотників
08:32
Президент Індонезії скасував візит до Китаю через масштабні протести в його країні
08:11
Минулої доби на фронті відбулось 182 бої: найбільше ворог атакує на Лиманському та Покровському напрямках
08:05
OPINION
Росіяни ненавиділи Парубія як "ікону Майдану"
07:47
Херсонщина отримала генератори від американських партнерів на майже на $1 млн
07:37
знищені окупанти
На Херсонщині росіяни відкрили вогонь по "своїх", сплутавши їх з українською ДРГ: понад 20 загиблих
07:23
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 2 танки, 27 артсистем та 810 військових
07:17
Литва встановила "зуби дракона" на пунктах перетину кордону з Білоруссю та Росією
06:23
Аналітика
Ціни на пальне, АЗС
Україна купувала в Словаччини та Угорщини пальне з російської нафти. Чи вплине його відсутність на ціни
05:58
У камері зі збитого російського дрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
У камері зі збитого російського розвіддрону виявили відео, записане на заводі в Китаї
2025, субота
30 серпня
23:47
Молдова ЕС
До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
23:06
школа в окупації
В окупованому Маріуполі 1 вересня до шкіл підуть в понад два рази менше дітей, ніж до вторгнення РФ. А першокласників втричі менше
22:35
Дональд Трамп
Трамп готовий відмовитися від перемовин з РФ та Україною, допоки "одна або обидві сторони не почнуть виявляти більше гнучкості", - Axios
Більше новин
