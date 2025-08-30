Як почався ХарківПрайд-2025: збір півмільйона на ЗСУ, диспут з традиціоналістами й поліції більше, ніж торік

Захід включатиме лекції з прав людини та психології, творчі майстерні, тренінг з домедичної допомоги та живу музику, розповідає харківське видання "Ґвара Медіа".

Вхід є безкоштовним, однак організаторки закликають долучитися до благодійного збору. Зібрані кошти спрямують на придбання автомобіля для екіпажу протитанкового ракетного комплексу 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Планують зібрати 500 тисяч гривень.

Напередодні, 29 серпня, організаторки акції отримали погрози від правих організацій з Києва, які планували приїхати до Харкова, щоб перешкодити проведенню ХарківПрайду.

Співзасновниця ХарківПрайду Анна Шаригіна повідомила "Ґварі", що правоохоронців набагато більше, ніж минулого року. "На відміну від досвіду київського Прайду, у Харкові вдалося убезпечити захід", - каже вона.

За інформацією видання, Шаригіна виходила до опонентів культури ЛГБТІК+ й намагалася пояснити їм, що ХарківПрайд-2025 не займається пропагандою одностатевих відносин, про що заявляла молодь поруч із місцем проведення цьогорічного зібрання. Йдеться про групу представників правих, націоналістичних і християнських організацій "Права молодь", "Гетьманський гарнізон" і "Братство". Поліція заблокувала їм вхід до Прайдхабу, пише "Ґвара".

Деякі чоловіки з цих організацій казали, що хочуть просто прочитати Молитву українського націоналіста, але "не проти" геїв та лесбійок. Інші — вимагали скасувати захід і казали, що геїв і лесбійок їм шкода, бо це "гріх, як і зґвалтування, наркоманія тощо".

На відео з харківських пабліків видно, як права молодь спершу намагалася прорвати поліцейський кордон на Куликівському узвозі. Згодом з'явилися фото- й відеоматеріали, де не згодні із проведенням ХарківПрайду-2025 в присутності спецназу Нацполіції спокійно дистукують з Шаригіною.

Загалом обійшлося без затриманих.

Як повідомила харківському порталу "Накипіло" речниця поліції області Альона Соболевська, поліція зупинила нападників та провела з ними роз’яснювальну бесіду. Постраждалих немає.