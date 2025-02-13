Як українцю за кордоном завернутися до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування людини: пояснила правозахисниця Денісова
Від 1 січня 2025 року в Україні замість ліквідованих медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) запрацювали експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини. Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, чи може людина за кордоном пройти таке оцінювання
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Якщо людина тут перебуває і не може, то є, безумовно, заочна форма, дистанційна, це легше зробити. Що стосується наших громадян закордоном, тут є два моменти. Перший: якщо громадянин України, коли йому потрібно пройти оцінювання функціональної здатності організму, перебуває в державі, з якою в України є міжнародна угода щодо соціального забезпечення, а це такі держави як Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія і Португалія, то це простіше буде зробити. Тобто уповноважений орган країни передає всі медичні документи, які потрібні, до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд України своєю чергою передає всі ці документи Міністерству охорони здоров'я, де експертні команди центру оцінювання функціонування стану осіб і забезпечують такий розгляд. І що цікаво, що сам центр і робить переклад українською мовою таких документів", - зазначила вона.
Людмила Денісова зауважила, що з громадянами, які перебувають в країнах, де міжнародних угод з Україною про соціальне забезпечення немає, процедура складніша.
"Тут сама людина бере всі ці необхідні документи у лікаря, де пройшла обстеження в цій державі, робить переклад українською мовою. Правильність завіряє обов'язково в консульських установах України за кордоном. Потім всі ці перекладені документи надсилає до свого лікаря в Україні, який робить скерування на експертну команду. І таким чином потім уже розглядають цю справу або заочно за документами, якщо вони всі правильно оформлені, і експертна команда може зробити висновок, або з використанням телемедицини. Але звертаю увагу, що документи від Російської Федерації та Республіки Білорусь не приймають", - додала правозахисниця.
- 1 січня в Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, як працюють експертні команди і яким є маршрут пацієнта.
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