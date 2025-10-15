Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців

Зіновія Воронович
15 жовтня, 2025 середа
10:50
Суспільство ZUS

З жовтня у Польщі змінились умови доступу до безплатних медичних послуг для іноземців, а Заклад соціального страхування анонсував перевірки українців, які отримують по 800 злотих допомоги на дітей

Зміст

Що змінив для українців новий закон про допомогу

У серпні президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про продовження тимчасового захисту українців, мотивуючи це тим, що на соціальну підтримку можуть розраховувати тільки ті українці, які працюють і сплачують податки до польського бюджету. Закон, який на той час регулював допомогу українським біженцям, втрачав чинність 30 вересня, тож уже в жовтні тисячі українців, які перебувають у Польщі, могли опинитись у невизначеному стані. Відтак у новому законопроєкті сейм значною мірою врахував зауваження президента, аби уникнути чергового вето.

З 30 вересня у Польщі набув чинності новий закон, який продовжив тимчасовий захист українців до 4 березня 2026 року, та вніс зміни до умов отримання медичних та соціальних послуг. При цьому у команді Навроцького зазначають, що це останнє продовження тимчасового статусу для українців.

ZUS почне перевірки українців, що отримують виплати 800 + з лютого 2026

Закон, що набув чинності, передбачає, що допомогу на дітей 800 + отримуватимуть лише ті українці, які працюють у Польщі легально, а їхня зарплата складає щонайменше половину мінімальної. У 2025 році поріг становитиме це 2333 злотих брутто, а у 2026 – 2403 злотих. Водночас польські ЗМІ повідомляють, що поки що українці отримують допомогу за старими правилами. Але уже з 1 лютого 2026 року іноземцям, які працюють, треба буде подати нову заяву на отримання допомоги 800+ до Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Заклад соціального страхування). Починаючи з лютого, ZUS почне перевіряти професійну активність українців. При цьому перевірки інших іноземців, що отримують соцдопомогу, почнуть перевіряти з червня 2026.

Читайте також: Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат

"Перевірка професійної діяльності проводитиметься шляхом перевірки даних, зібраних ZUS та отриманих шляхом обміну даними з іншими установами, які відповідно до положень Закону можуть підтвердити таку діяльність. Лише у випадках, коли сумніви з'ясуються – під час провадження, що проводиться ZUS – клієнта можуть попросити надати додаткові документи, наголосив ZUS", – повідомило видання Money.pl.

Для отримання допомоги 800+ також важливо, аби дитина навчалась у польській школі. Щоправда, є певні винятки. Зокрема, для людей з інвалідністю.

Перевірки економічної активності будуть проводитись щомісячно. Крім працевлаштування, ZUS також перевірятиме реєстр Прикордонної служби, щоб переконатися, що одержувач допомоги не виїхав з Польщі.

Повний доступ до медицини мають діти й застраховані українці

Разом з продовження тимчасового захисту для українців, Польща оновила правила доступу до безкоштовного лікування. Як пояснює фундація "Український дім", тепер усе залежить від віку та наявності страхування.

"Повний доступ до безкоштовної медицини мають: діти/підлітки до 18 років та дорослі з PESEL UKR, які мають страхування – роботу, бізнес, статус безробітного або страхування через члена родини. Якщо у вас PESEL UKR, але немає польського страхування, частина безкоштовних послуг буде недоступною", – пояснює Український дім.  

При цьому для тих, хто працює чи навчається офіційно, страхування оформлюється автоматично. Якщо людина веде власний бізнес, внески до NFZ сплачує самостійно.  Якщо українець має договір "umowa o dzieło", його можна добровільно охопити страхуванням. Також можна укласти договір із NFZ напряму (потрібна карта тимчасового або постійного побиту).

Важливо знати:

  • Діти та молодь до 18 років завжди мають повний доступ до медичних послуг.
  • Якщо лікування почалося до 30 вересня 2025 року  воно триває безкоштовно до завершення.
  • Якщо під час лікування дитині виповнилося 18 років, то лікування також завершується безплатно.
Про нас
