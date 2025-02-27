Як зберегти колір фарбованого волосся надовго: поради та рекомендації

Але на жаль, часте миття голови, вплив сонця, термоукладання та навіть неправильний догляд можуть швидко зруйнувати бажаний відтінок. Що ж робити, щоб фарбоване волосся не втратило свого шарму?

Вибір правильної фарби – половина успіху

Головна помилка, яку роблять багато людей, – це використання неякісних або невідповідних фарб. Якщо ви хочете, щоб колір тримався довше, обирайте фарбу для волосся професійного рівня. Такі засоби містять більше доглядових компонентів, які допомагають не лише зафіксувати пігмент, а й захистити структуру волосся. Аміачні фарби для волосся дають насичений і стійкий відтінок, але можуть пересушувати волосся, тоді як безаміачні варіанти більш щадні, проте можуть вимиватися швидше. Ваш вибір має залежати від типу волосся та очікуваного результату.

Дбайливий догляд після фарбування

Зберегти колір – це не лише питання фарби, а й правильного догляду. Ось кілька важливих рекомендацій:

Правильне миття голови . У перші 48 годин після фарбування уникайте миття голови – це дасть фарбі можливість закріпитися у волоссі. Надалі використовуйте шампуні без сульфатів, які не вимивають колір занадто швидко.

. У перші 48 годин після фарбування уникайте миття голови – це дасть фарбі можливість закріпитися у волоссі. Надалі використовуйте шампуні без сульфатів, які не вимивають колір занадто швидко. Кондиціонери та маски . Після кожного миття наносіть бальзами або маски, які зволожують волосся та допомагають утримувати фарбувальні пігменти. Бажано обирати засоби, що містять кератин, протеїни шовку або натуральні олії.

. Після кожного миття наносіть бальзами або маски, які зволожують волосся та допомагають утримувати фарбувальні пігменти. Бажано обирати засоби, що містять кератин, протеїни шовку або натуральні олії. Захист від гарячих температур . Використання фенів, плойок і прасок може сприяти швидкому вимиванню кольору. Якщо не можете обійтися без них, завжди застосовуйте термозахист і намагайтеся сушити волосся прохолодним повітрям.

. Використання фенів, плойок і прасок може сприяти швидкому вимиванню кольору. Якщо не можете обійтися без них, завжди застосовуйте термозахист і намагайтеся сушити волосся прохолодним повітрям. Ополіскування прохолодною водою . Гаряча вода відкриває кутикулу волосся, що призводить до швидкої втрати кольору. Натомість прохолодна вода допомагає закріпити пігмент та надає волоссю блиск.

. Гаряча вода відкриває кутикулу волосся, що призводить до швидкої втрати кольору. Натомість прохолодна вода допомагає закріпити пігмент та надає волоссю блиск. Вплив зовнішніх факторів. Сонячні промені, солона вода, хлор у басейнах – усе це негативно впливає на фарбоване волосся. Якщо ви часто буваєте на сонці, носіть головні убори або використовуйте засоби з UV-захистом. Після купання в морі чи басейні завжди промивайте волосся прісною водою, щоб позбутися агресивних речовин. Крім того, взимку варто ховати волосся під шапку, щоб воно не страждало від холоду.

Якщо дотримуватись цих порад, ваше волосся завжди буде мати доглянутий, здоровий і блискучий вигляд.