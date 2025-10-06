Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Яким був Львівський BookForum 2025: підсумки

Ярослава Наумова
6 жовтня, 2025 понедiлок
22:29
Суспільство BookForum-2025

3-5 жовтня у Львові пройшов 32 Львівський міжнародний BookForum. Цьогоріч Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" повернувся у повному обсязі вперше з 2021 року та зібрав понад 14 000 відвідувачів у Львівському палаці мистецтв

Зміст

Також відбулися понад 300 подій літературного фестивалю, до яких долучилися понад 20 000 відвідувачів на 23 локаціях у середмісті Львова, а ще понад 17 000 — онлайн у світі. За три дні вдалося акумулювати 253 200 гривень, які організатори перекажуть у благодійний фонд "Повернись живим".

Еспресо - головний інформаційний партнер події.

Книжковий ярмарок

У 32 Книжковому ярмарку "Форум видавців у Львові" взяло участь 121 видавництво, 4 книгарні, 4 журнали, а також друкарня, поліграфія, настільні ігри, літературні спільноти Львова. Крім того, вперше долучився ярмарок брендів та вінтажу. 

Понад 250 книг зібрали для військових в межах ініціативи "Книга на фронт" та ще 164 книги для дітей, які постраждали від війни, з фондом "СпівДія". Крім того, понад 500 кг російськомовної літератури зібрали за 3 дні в межах ініціативи Сільпо Книжковий Русайклінг. Також серед благодійних ініціатив були представлені Домівка врятованих тварин, ГеройCar, Нахтіґаль, 3 Штурмова бригада, Хартія.

Попередні рейтинги вподобань книголюбів від деяких видавництв і книгарень:

– Клуб сімейного дозвілля ("Рік Шершня" Василя Шкляра, "Харизмат. Pro domo sua Кн.1" Люко Дашвар, "Відьмак. Роздоріжжя круків" Анджея Сапковські).

– Свічадо ("На небі зірка", "Володимир Івасюк", "Зірка над Вифлеємом").

– Ще одну сторінку ("Хочу" Джилліан Андерсон, "Наші дружини на дні морському" Джулія Армфілд, "Діва, матір і третя" Юлія Нагорнюк).

– Фабула ("Лабіринти" Франк Тільє, "Дерева" Персіваль Еверетт, "Незавершений рукопис" Франк Тільє).

– Жорж ("Rouge" Мона Авад, "Атлас хмар" Девід Мітчелл, "Дім з міцним кістяком" Т. Кінгфішер).

– 4Mamas ("Як працюють мої емоції", "12 важливих історій. Що таке життєві цінності", "12 дитячих викликів. Як долати життєві труднощі").

– Stretovych ("Пані Арета і цвинтар молодиці" Наталії Кобко,"25 найкращих оповідань", "Пʼята Фігура" Робертсона Девіса).

– Книголав ("Він повертається в неділю" Ірена Карпа, ⁠"Вибір" Едіт Егер, "Дипломатична кухня" Дмитро Кулеба).

– Книжковий лев (Книги Вірджинії Вульф від Komubooks, література видавництв Бімба та Гаркуша).

– Видавництво 21 ("Я, Жанна Ебютерн" Олівія Елькаїм, "Не народженні для війни" Артем Чапай, "Воєнні спогади" Кароліна Лянцкоронська).

– Чорні вівці Adult ("Фізика смутку" Ґеорґі Ґосподінов, "Місто Сонних книжок" Вальтер Мерс, "Контрабандист історій" Ґеорґі Ґосподінов).

– Чорні вівці ("Шалене літо Єнотів-бешкетників. Подорож до Баштанової долини", "Різдвяний настрій Єнотиків-бешкетників або як Морсик дива шукав", "Дідусь, Фабіо та Прошуто" Юлії Олефір).

– Урбіно ("Мій прапор запісяв котик" Лєни Лягушонкової, "Нортенгерське абатство" Джейн Остін , "Третій Харків" Юрій Шевельов).

– Білка ("Шептуха" Тамара Горіха Зерня, "Доця" Тамара Горіха Зерня, "Пташники" Дмитро Калинчук).

– Віхола ("Проти культурної амнезії. Есеї про національну пам'ять та ідентичність" Віра Агеєва, "Слово про будинок "Слово" Володимир Куліш, "Відьма в народних yявленнях українців" Володимир Галайчук).

Літературний фестиваль

Спеціальним гостем літературного фестивалю став Джим Ловлесс, британський письменник, один з найпопулярніших мотиваційних спікерів у світі. Він взяв участь у двох подіях: провів автограф-сесію та відвідав реабілітаційний центр Unbroken. 

 "Легко бути гостем. Менш легко бути громадянином. Це не моє місто, яке бомбардує над нашими головами чергова країна-ізгой експансіоніст, колоніаліст. Хоча принаймні цим головорізам не дозволено грати у футбол з цивілізованими людьми. Це не мій чоловік на передовій чи в реабілітаційному центрі вчиться ходити на двох протезах. Це не моя дитина спить у коридорі, поклавши голову мені на коліна. Моя дитина спить безпечно у Великій Британії. Безпечно, поки українці захищають кордони Європи", - прокоментував автор. 

Була присуджена "Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія". У 2025 році перемогу здобула книга "Століття присутності. Єврейський світ в українській короткій прозі 1880-х–1930-х" за редакцією Христини Семерин, яку 2024 року опублікувало київське видавництво "Дух і Літера". 

Першою книгою, яку презентували на 32 BookForum стала збірка новел ветеранів та ветеранок Voice of Defenders ("Голоси Захисників"), під час якої відвідувачі змогли особисто почути голоси захисників та поспілкуватися з авторами. Перші 200 примірників книги розібрали одразу після презентації. Наступний наклад планують безкоштовно поширювати ветеранськими, мистецькими та освітніми просторами. Книга поєднує друкований і аудіоформат, у якому історії українських захисників звучать голосами самих ветеранів.

Наступний BookForum відбудеться 10-13 вересня 2026 року.

