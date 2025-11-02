Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь
Ексклюзив

Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, випускники шкіл залишаться двомовними, - Кремінь

Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
23:30
Суспільство Тарас Кремінь

Якщо ми не зможемо вирішити ситуацію в освіті, це означає, що через 10-20 років випускники шкіл залишаться двомовними, а це означає, що вони надаватимуть перевагу недержавній мові в приватному спілкуванні

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив колишній уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"За визначенням і в тілі рішення Конституційного Суду України про конституційність мовного закону, написано в тому числі і про те, що двомовність може загрожувати нашій мовній ситуації в державі", - сказав він.

Кремінь наголосив, що в першу чергу, йдеться про російсько-українську двомовність, яка є штучною, і це є наслідком тривалого зросійщення України, особливо обласних центрів, особливо півдня і сходу країни.

"І мені дуже прикро констатувати те, що пані Коновалова, яка обіймає посаду заступниці міністра освіти з питань загальної та середньої освіти, а за останні роки, я вже не пам'ятаю, вона третя чи четверта, хто на цій посаді про це говорить, вона констатувала, але не запропонувала факти, як ситуацію можна стабілізувати, принаймні у сфері освіти. Вона мала б сказати про те, що починаючи з 2022 року з ініціативи уповноваженого Кременя та голови Державної служби якості освіти Гурака проводяться щорічні соціологічні дослідження з метою визначення рівня володіння і застосування державної мови в освітньому процесі трьома учасниками - це педагогічними працівниками, здобувачами освіти і їхніми батьками", - вважає ексуповноважений.

Він розповів, що з 22 по 25 рік ситуація кардинально змінилася, тим паче є декілька речей, які на це вплинули. 

"По-перше, ефективна дія закону і діяльність уповноваженого і всієї нашої команди, включаючи Національну комісію з стандартів державної мови. По-друге, зі шкільної програми було вилучено з курсу зарубіжної літератури величезну кількість текстів російського походження із поширеними відповідними наративами. По-третє, зі 100 тис. здобувачів освіти, які навчалися російською мовою зараз не залишилося майже жодного. Плюс було посилено контроль за застосуванням державної мови в освітньому процесі", - сказав Кремінь.

За його словами, в оцих всіх висновках, які ми проводили щороку, були рекомендації Міністерству освіти, як ситуацію стабілізувати. 

"Це стосувалося мовних курсів для батьків, а батьки просять: "Допоможіть нам з опануванням державної мови". Це питання застосування педагогічними працівниками державної мови на перервах, в учительських і так далі. Це проведення публічних заходів і створення додаткових можливостей для застосування української мови, ну і, звичайно, питання медіаграмотності. І все, що я бачу тут, достатньо подивитися рекомендації уповноваженого", - заявив він. 

Кремінь додав, що там йдеться про те, що основні джерела зросійщення або двомовності в Україні - це, в першу чергу, це медіа.

"Я кажу, в такому випадку, за соціальні мережі: TikTok, Instagram, Telegram. Я наполягаю на тому, що Telegram в Україні повинен бути заборонений. Це, звичайно, зовнішня реклама і вивіска інформації для загального ознайомлення. Це сфера обслуговування, це діяльність органів місцевого самоврядування. У нас є частина російськомовних депутатів в окремих куточках, але їх майже не залишилося. І це, на превеликий жаль, освіта. Якщо ми не зможемо стабілізувати мовну ситуацію в освіті, це означає, що через 10-15-20 років випускники цих шкіл залишаться двомовними, а це означає, що вони надаватимуть перевагу не державній мові в приватному спілкуванні, а залежно від того, якою мовою спілкується школяр вдома, такою мовою він буде спілкуватися і в інших сферах суспільного життя. Тому це питання надзвичайно важливе. Освіта - це наш стратегічний оберіг, це наш форпост", - підсумував ексуповноважений.

  • Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова повідомила, що, попри зростання рівня володіння українською мовою серед дітей, значна частина підлітків і надалі спілкується російською.
Теги:
Україна
освіта
закон про мову
Читайте також:
Путін в Кремлі
Автор Євген Козярін
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Військовий оглядач Попович пояснив, навіщо Путін запропонував тимчасове припинення вогню в районі Покровська
Автор Віталій Бесараб
1 листопада, 2025 субота
ЄС опинився в ситуації, коли вони не здатні до розширення, - аналітикиня Депутат
Автор
1 листопада, 2025 субота
Командир не хотів брати жінку у підрозділ. Тепер я командую відділенням FPV, - Валькірія, пілотеса дронів
Київ
+7.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.14
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 листопада
00:05
Атака на Харків 7 червня
Росіяни вдарили КАБом по Харкову: чи є наслідки
2025, неділя
2 листопада
23:56
україна Сербія війна з Росією світ суспільство
"Ми виробляємо більше боєприпасів, ніж Франція". Вучич пропонує ЄС військову продукцію Сербії й не заперечує, якщо вона йтиме до України
23:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила ударні безпілотники по території України: ситуація ввечері 2 листопада
23:13
Віктор Трегубов
Сили оборони зупинили наступ РФ у Куп’янську потужними ударами
22:38
Чеські військові
Чехія планує рекордне поповнення армії: у 2026 році залучать понад 2 тисяч нових військових
22:18
Ексклюзив
В оригіналі Європейської хартії регіональних і міноритарних мов російська не згадувалася і захисту не потребувала, - Кремінь
21:53
лампочка
Світло буде не всюди: для кого й коли 3 листопада можливі відключення
21:41
Сергій "Африка" Матіясевич
Підкорив Кіліманджаро, вивчав старіння в Інституті герантології: на столичній Оболоні провели в останню путь воїна-добровольця Сергія Матіясевича, що воював з 24 лютого 2022 року
21:20
Ексклюзив
Україна Польща
Поляки завжди намагатимуться допомогти Україні, - волонтерка з Польщі
21:10
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
Спецназ прикордонників знищив на Донеччині ворожу групу з паспортами РФ та Білорусі
20:59
Ексклюзив
Олександр Краєв
Виведення військ США зі східного флангу НАТО - це не підігрування агресору, - експерт-міжнародник Краєв
20:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії
20:32
Двоповерховий автобус маршруту №57 (Київ)
У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
20:05
OPINION
Про збиті пріоритети: Українська армія — це не про заробітки
20:04
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" узяв реванш над "Динамо": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
19:45
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі
19:27
Реклама кінофестивалю "Молодість" (Київ, 2025 рік)
Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він
19:00
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Кубілюс: Для Європи надзвичайно важливо мати українські оборонні спроможності
18:23
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
18:01
OPINION
У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим
17:55
Зохран Мамдані зі своїми виборцями
Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
16:50
Володимир Зеленський
Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський
16:50
вибух, ракетна атака
Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"
16:17
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 95 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак
16:04
Рустем Умєров
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
16:03
OPINION
Коли Трамп перестане бачити в очах Путіна "бажання миру", а побачить "бажання війни"?
15:44
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
14:54
В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами
14:28
нафтовий танкер
Туреччина скорочує закупівлі російської нафти, нарощуючи імпорт з інших країн після останніх санкцій Заходу, - Reuters
14:23
куріння
"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження
14:00
OPINION
УЗ-3000: Черчилль би офігів...
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:35
Ексклюзив
енергетика
Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV