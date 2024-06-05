Якщо не почистити команду Зеленського, то вороги спекулюватимуть щодо легітимності, - виконавчий директор КМІС

Про це розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз все ж таки більшість українців довіряють президенту України і вважають його легітимним. Ми продовжуємо публікувати результати, які показують, що довіра до президента стала трохи нижчою за останні кілька місяців. Але люди поки що менше фокусуються на самому Зеленському, проте кажуть, що варто почистити його команду, переосмислити "з ким ви працюєте". Якщо це не буде змінюватися в найближчі місяці, то це буде позначатися на самому президентові. Це створить багато можливостей для ворогів України спекулювати щодо легітимності української влади", - зазначив він.

Спочатку люди критикують не самого президетна, а його оточення, це характерно для всіх українських президентів, зауважив Грушецький.

"Пізніше відбувається перенесення негативу з оточення на самого президента. У випадку зі Зеленським, те ж саме було до 24 лютого 2022 року. З початку 2019 року знизилась довіра до його оточення, а довіра до нього трималася. Згодом люди більше почали критикувати самого президента і перед повномасштабним вторгненням більшість вже не довіряли президенту. Після вторгнення рівень довіри різко зріс. До кінця грудня 2023 року він тримався на високому рівні. Але все-таки критика корупційних питань і некомпетентних рішень давалася взнаки. Спочатку люди критикували оточення, а пізніше більше президента", - пояснив виконавчий директор КМІС.