Якщо українці виїдуть за кордон або під окупацію після припинення виплат переселенцям, то ми матимемо демографічну катастрофу, - Асоціація молодих ВПО

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З вчорашнього дня від міністерки соціальної політики Оксани Жолнович є новини, що все ж таки виплати будуть продовжені до 1 березня, але це нічого не змінює для внутрішнього переміщених осіб, для людей з Херсона, Бахмута, Маріуполя, Луганської, Запорізької областей, які втратили свої будинки через російську агресію. Постановою Кабінету Міністрів №332 згідно з якою внутрішньо переміщення особи, які оформили виплати до 1 серпня 2023 року по факту втрачають свої кошти - це 2 тисячі гривень. Проте, на жаль, держава підсадила на цю "грошову голку" людей, які постраждали від російської агресії", - вважає Петросян.

За даними голови Асоціації молодих ВПО, через це для багато людей, які втратили свої будинки були вимушені покинути все.

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"Я знаю багато таких сімей, які виїжджали з Бахмута, Соледара, що палали, вони втрачають всі виплати й багато людей не знають, як вони будуть далі жити. Нам навіть в коментарях Асоціації пишуть, що люди будуть повертатися разом з дітьми під бомбардування, в Куп'янськ, на лінію розмежування, а деякі пишуть, що будуть вимушені повертатися під окупацію", - пояснює він.

Петросян наголосив, що в Україні 4,9 млн внутрішнього переміщених осіб, які не мають соціально-економічних причин залишатися в повоєнній країні. Як він пояснив, у деяких людей родини виїхали за кордон, а їхнє майно повністю знищене: "Таких людей дійсно мільйони, якщо вони з повоєнної України просто візьмуть і виїдуть, а зараз багато жінок, яких лишають виплат, поїдуть за кордон, то ми матимемо демографічну катастрофу. Вона і так зараз у нас триває насправді".