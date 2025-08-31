Якщо замовником вбивства Парубія є РФ, це не сподобається російській політичній еліті, бо знімає табу для наших спецслужб, - соціолог Шульга

Таку думку висловив доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в етері Еспресо.

"Якщо доведено слідством, що це Росія, я повністю погоджуюсь, що це вихід на новий рівень, рівень політичних вбивств. І я не думаю, що російській політичній еліті це сподобається, тому що не вона це робила. Якщо це дійсно Росія, це робили спецслужби Російської Федерації. І по ним, як ми знаємо, заборон для українських спецслужб, своєю чергою, немає. Самокати цьому підтвердження, цілого генерала можуть, в принципі, ліквідувати. Але тепер, фактично, для українських спецслужб також немає табу, на щось подібне", - сказав він.

Олександр Шульга зауважив, що в разі, якщо замовником вбивства політика є Росія, тепер правила гри працюють в обидві сторони.

"Я не думаю, що тут хтось консультувався з політичною елітою, але так само, значить, і російська еліта, ми пам'ятаємо, були самогубства топ-менеджерів, були ліквідації військових, але тепер політична еліта також не в безпеці. Згадаємо Старовойта, який дуже підозріло помер. Це з точки зору небезпеки від самих російських судових служб для самої російської олігархії. Тепер, ну, фактично правила гри тепер працюють в обидві сторони. Але, повторюся, я думаю, що ми в першу чергу маємо дочекатися. Якщо наші компетентні кажуть, що це Росія, я бачу великі шанси і всі аргументи, щоб повірити в цю версію", - зазначив керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.