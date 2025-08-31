Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Якщо замовником вбивства Парубія є РФ, це не сподобається російській політичній еліті, бо знімає табу для наших спецслужб, - соціолог Шульга
Якщо замовником вбивства Парубія є РФ, це не сподобається російській політичній еліті, бо знімає табу для наших спецслужб, - соціолог Шульга

Марина Клюєва
31 серпня, 2025 неділя
20:25
Суспільство Андрій Парубій

Якщо замовником вбивства Андрія Парубія є Росія, це не сподобається російській політичній еліті, бо це знімає табу для наших спецслужб

Таку думку висловив доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в етері Еспресо. 

"Якщо доведено слідством, що це Росія, я повністю погоджуюсь, що це вихід на новий рівень, рівень політичних вбивств. І я не думаю, що російській політичній еліті це сподобається, тому що не вона це робила. Якщо це дійсно Росія, це робили спецслужби Російської Федерації. І по ним, як ми знаємо, заборон для українських спецслужб, своєю чергою, немає. Самокати цьому підтвердження, цілого генерала можуть, в принципі, ліквідувати. Але тепер, фактично, для українських спецслужб також немає табу, на щось подібне", - сказав він. 

Читайте також: Комендант Майдану і голова Верховної Ради, яка приймала історичні рішення: ким був Андрій Парубій, якого вбили у Львові

Олександр Шульга зауважив, що в разі, якщо замовником вбивства політика є Росія, тепер правила гри працюють в обидві сторони.

"Я не думаю, що тут хтось консультувався з політичною елітою, але так само, значить, і російська еліта, ми пам'ятаємо, були самогубства топ-менеджерів, були ліквідації військових, але тепер політична еліта також не в безпеці. Згадаємо Старовойта, який дуже підозріло помер. Це з точки зору небезпеки від самих російських судових служб для самої російської олігархії. Тепер, ну, фактично правила гри тепер працюють в обидві сторони. Але, повторюся, я думаю, що ми в першу чергу маємо дочекатися. Якщо наші компетентні кажуть, що це Росія, я бачу великі шанси і всі аргументи, щоб повірити в цю версію", - зазначив керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії.

  • У Львові 30 серпня близько опівдня на вулиці Єфремова вбили громадського й політичного діяча Андрія Парубія. Убивця здійснив у нього близько 8 пострілів з пістолета. За даними правоохоронців, постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Парубія, вистрілив і поїхав далі.
  • Головний прокурор Львівщини Микола Мерет під час брифінгу повідомив, що слідство вивчає російський слід у вбивстві Парубія й не бачить зв'язку з убивством  відомої мовознавиці Ірини Фаріон, що сталося торік у Львові.
  • Після вбивства Парубія народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв заявив, що Андрій Парубій ще за пів року до свого вбивства звертався із проханням надати йому державну охорону, однак йому відмовили. В УДО згодом пояснили, чому так зробили.
