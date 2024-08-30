Японія передала важку техніку й обладнання комунальним підприємствам чотирьох міст України

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Японія передала відповідну допомогу у межах програми з екстреного відновлення. Зокрема, комунальні підприємства Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва отримали 97 одиниць важкої техніки для покращення послуг у галузях транспорту, водопостачання та переробки відходів від руйнувань.

Крім того, комунальним підприємствам передадуть значну кількість генераторів, труб та іншого необхідного обладнання для відновлення надання базових послуг.

"Ми продовжуємо співпрацю з урядом Японії та JICA у визначених галузях та сподіваємося у майбутньому її розширити. Будемо докладати всіх зусиль, щоб допомога від японської сторони була залучена максимально прозоро та підзвітно", - сказав в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков.

У Міністерстві зазначили, що грантову угоду для програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та українським урядом підписали 9 березня 2023 року. Угода передбачає надання гранту від Японії в розмірі 172,75 млн доларів для реалізації програми екстреного відновлення.