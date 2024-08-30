Японія передала важку техніку й обладнання комунальним підприємствам чотирьох міст України
Уряд Японії передав комунальним підприємствам Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва 97 одиниць важкої техніки та обладнання
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Японія передала відповідну допомогу у межах програми з екстреного відновлення. Зокрема, комунальні підприємства Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва отримали 97 одиниць важкої техніки для покращення послуг у галузях транспорту, водопостачання та переробки відходів від руйнувань.
Крім того, комунальним підприємствам передадуть значну кількість генераторів, труб та іншого необхідного обладнання для відновлення надання базових послуг.
"Ми продовжуємо співпрацю з урядом Японії та JICA у визначених галузях та сподіваємося у майбутньому її розширити. Будемо докладати всіх зусиль, щоб допомога від японської сторони була залучена максимально прозоро та підзвітно", - сказав в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков.
У Міністерстві зазначили, що грантову угоду для програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та українським урядом підписали 9 березня 2023 року. Угода передбачає надання гранту від Японії в розмірі 172,75 млн доларів для реалізації програми екстреного відновлення.
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