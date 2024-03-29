З 1 квітня в Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта
В Україні з 1 квітня зміниться вартість оформлення закордонного паспорта: вона становитиме 958 грн, а за термінове оформлення документа потрібно буде заплатити 1598 грн
Про це повідомляє Державна міграційна служба України.
Установа пояснила, що з 1 квітня ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінить ціну бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон, через що зростає загальна вартість його оформлення.
Тому - 1 квітня за виготовлення закордонного паспорта до 20 робочих днів потрібно буде заплатити 958 грн (352 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка). До 31 березня 2024 року вартість аналогічної послуги становить 856 грн (352 грн - вартість адмінпослуги, 504 грн - вартість бланка).
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до 7 та до 3 робочих днів становитиме 1598 грн (992 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн – вартість бланка). До 31 березня поточного року для виготовлення документа протягом такого часу потрібно заплатити 1496 грн (992 грн - вартість адмінпослуги та 504 грн - вартість бланка).
"Звертаємо увагу, що громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.03.2024, отримають документи за старою ціною. Ті ж особи, які оплатили адмінпослуги до 31.03.2024, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", - додали в Держміграції.
- З 1 січня в Україні зросли тарифи на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки, а також деяких інших документів.
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