З міркувань безпеки: у Харкові заборонили відстежувати переміщення громадського транспорту
У Харкові з 25 січня тимчасово зупинили роботу сервісів для відстеження руху громадського транспорту. Стверджується, що це зроблено з міркувань безпеки
Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.
"З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП "Харківський метрополітен" припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет", - ідеться в повідомленні.
"Це означає, що відстежування місцеперебування рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним", - додали у комунальному підприємстві.
Там зазначили, що про відновлення вказаної функції повідомлять додатково, однак строки відновлення роботи сервісів не уточнили.
- Наприкінці 2023 року заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про намір Росії захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ.
- На початку січня голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що ознак підготовки наступу росіян на Харків наразі немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.91Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе