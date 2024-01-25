З міркувань безпеки: у Харкові заборонили відстежувати переміщення громадського транспорту

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

"З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобігання виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП "Харківський метрополітен" припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет", - ідеться в повідомленні.



"Це означає, що відстежування місцеперебування рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу, стане недоступним", - додали у комунальному підприємстві.

Там зазначили, що про відновлення вказаної функції повідомлять додатково, однак строки відновлення роботи сервісів не уточнили.