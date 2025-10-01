З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги
З 1 жовтня за програмою "Пакунок школяра" можна розраховуватися Дія.Карткою, не лише за канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й за книги
Про це пише Міністерство соціальної політики у telegram.
"З 1 жовтня, розраховуватися Дія.Карткою можна не лише за канцелярію, дитячий одяг або взуття, а також за книги. Розширення програми дозволить придбати все необхідне для успішного навчання", - повідомили у Мінсоцполітики.
Щоб батькам першокласників було легше знайти магазини, де можна використати виплати на підготовку до школи, Мінсоцполітики запустило онлайн-дашборд. Він показує всі торгові точки по Україні, які приймають ці кошти, і вже оновлений відповідно до нових правил програми.
Програма "Пакунок школяра" охоплює розрахунок у тих торгових точках, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:
5641 — дитячий одяг;
5651 — одяг для всієї родини;
5661 — магазини взуття;
5943 — канцелярські товари;
5942 — книжкові магазини;
5192 — книги, періодичні видання та газети.
Станом на зараз подано понад 200 тисяч заяв: близько 176 тисяч — через “Дію”, ще майже 24 тисячі — через сервісні центри Пенсійного фонду. Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей. Загальний обсяг профінансованої допомоги перевищив 856 млн грн, що становить майже 70% бюджету програми.
Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Використати кошти потрібно протягом 180 днів — розрахунок можливий як онлайн, так і в магазинах офлайн.
7 липня Кабінет міністрів ухвалив ініціативу "Пакунок школяра" з виплати першокласникам 5 тис. грн, яку родина зможе отримати через застосунок "Дія".
18 серпня у застосунку "Дія" з'явилася можливість подати заявку на участь у програмі "Пакунок школяра", за якою батьки або законні представники першокласників можуть отримати одноразову допомогу від держави в розмірі 5 тис. грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 48.13Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе