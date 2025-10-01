З "Пакунку школяра" дозволили витрачати кошти на книги

Про це пише Міністерство соціальної політики у telegram.

"З 1 жовтня, розраховуватися Дія.Карткою можна не лише за канцелярію, дитячий одяг або взуття, а також за книги. Розширення програми дозволить придбати все необхідне для успішного навчання", - повідомили у Мінсоцполітики.

Щоб батькам першокласників було легше знайти магазини, де можна використати виплати на підготовку до школи, Мінсоцполітики запустило онлайн-дашборд. Він показує всі торгові точки по Україні, які приймають ці кошти, і вже оновлений відповідно до нових правил програми.

Програма "Пакунок школяра" охоплює розрахунок у тих торгових точках, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари;

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

Станом на зараз подано понад 200 тисяч заяв: близько 176 тисяч — через “Дію”, ще майже 24 тисячі — через сервісні центри Пенсійного фонду. Виплати вже отримали понад 168 тисяч сімей. Загальний обсяг профінансованої допомоги перевищив 856 млн грн, що становить майже 70% бюджету програми.

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Використати кошти потрібно протягом 180 днів — розрахунок можливий як онлайн, так і в магазинах офлайн.