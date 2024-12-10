За 5 років роботи Верховної Ради 52 депутати склали мандати
За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання 52 народні депутати достроково припинили повноваження
Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.
Там зазначили, що загалом було дві великі хвилі здачі мандатів – на початку каденції у 2019 році та після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.
"Найбільша кількість депутатів, які склали повноваження, серед "Слуги народу" – 21 людина. Більшість "слуг" склали мандати через перехід на роботу на інші посади, адже партійний список – це також і кадровий резерв для партії влади для подальшого делегування політиків в уряд, призначень у регіони та інші органи влади", – йдеться в повідомленні.
Аналітики додали, що нинішнє скликання Ради розпочало роботу не в повному конституційному складі. У 2019 році присягу склали 423 депутати, а 27 мандатів лишились вакантними, оскільки дострокові парламентські вибори не проводились в округах окупованого Криму, а також у деяких районах Донеччини та Луганщини. Так, була рекордно маленька кількість нардепів за всі скликання.
- Аналітикиня Руху ЧЕСНО Софія Лазарова зазначила, що актуальною проблемою залишаються прогули народних депутатів без поважних причин, коли вони не з'являються на засідання ВР.
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