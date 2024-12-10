За 5 років роботи Верховної Ради 52 депутати склали мандати

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

Там зазначили, що загалом було дві великі хвилі здачі мандатів – на початку каденції у 2019 році та після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

"Найбільша кількість депутатів, які склали повноваження, серед "Слуги народу" – 21 людина. Більшість "слуг" склали мандати через перехід на роботу на інші посади, адже партійний список – це також і кадровий резерв для партії влади для подальшого делегування політиків в уряд, призначень у регіони та інші органи влади", – йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що нинішнє скликання Ради розпочало роботу не в повному конституційному складі. У 2019 році присягу склали 423 депутати, а 27 мандатів лишились вакантними, оскільки дострокові парламентські вибори не проводились в округах окупованого Криму, а також у деяких районах Донеччини та Луганщини. Так, була рекордно маленька кількість нардепів за всі скликання.