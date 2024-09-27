За час повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість помічників депутатів, - рух ЧЕСНО
Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО, зазначила, що з лютого 2022 року кількість помічників депутатів Верховної Ради зросла на 500 осіб, попри те, що на 20 народних обранців стало менше
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Під час повномасштабного вторгнення кількість помічників депутатів Верховної Ради зросла, попри те, що на 20 народних обранців стало менше у парламенті. А кількість помічників збільшилася на 500 осіб, наразі їх близько 4449. Важливо відзначити, що лише 1080 з них отримують заробітну плату. Інші є помічниками на громадських засадах, тобто працюють безплатно, отримують лише посвідчення та певні політичні переваги", - зауважила парламентська аналітикиня Руху ЧЕСНО.
Вікторія Олійник додала, що можливість отримати бронь та уникнути мобілізації мають лише ті помічники нардепів, які працюють офіційно за трудовою угодою, тобто - 1080 осіб. У травні 2024 року була запроваджена норма, яка надала цій кількості помічників право отримати бронь.
- Раніше аналітикиня Руху ЧЕСНО Вікторія Максимова розповідала, що третина політичних партій, зареєстрованих в Україні, звітують із порушеннями: що виявили.
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