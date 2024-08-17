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Як політичні партії зловживають з фінансуванням: розповідає аналітикиня руху "Чесно" Максимова

Марина Клюєва
17 серпня, 2024 субота
12:37
Суспільство на фото Верховна Рада України

Аналітикиня Руху "Чесно" Вікторія Максимова розповіла, що третина політичних партій, зареєстрованих в Україні, звітують із порушеннями: що виявили

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Про це вона розповіла у етері Еспресо. 

"Тут насправід проблема навіть не в тому, що політичні партії звітують з порушеннями, по факту ці виявлені порушення є показником того, в якому стані знаходиться вся сфера політичного фінансування. Партії здебільшого фінансуються або дещо тіньовим шляхом, або дещо нелегальним шляхом, або іноді з певними корупційними ризиками. І насправді це є значно більшою проблемою, ніж просто помилки, або порушення певні технічні, які могли би бути виявлені у звітах, і якщо ми говоримо уже про загальну ситуацію з тим, як фінансуються в Україні партії, то, по-перше, зараз ми змогли подивитися звіти більшості політичних партій, аж починаючи з 2020 року, тому що вони за цей період не звітували і відповідно зараз ми маємо доступ до великого масиву інформації, в тому числі, хто фінансував політичні партії на місцевих виборах у 2020 році", - розповіла Вікторія Максимова.

Зокрема вона зазначила, що навіть парламентські партії, які фінансує держава, також залучають фіктивних донорів. 

"І з того, що ми бачимо насправді поширеними є доволі різні порушення, насправді найбільш небезпечним, можна сказати, порушенням є фінансування через підставних донорів, в тому числі це також підпадає під кримінальну відповідальність здебільшого, якщо ми говоримо про юридичну площину цього. Проте навіть на місцевих виборах у період місцевих виборів 2020 року, і навіть раніше насправді такий вид фінансування був доволі поширеним. Ми бачимо це в тому числі у парламентських партій, які отримують додаткове державне фінансування, вони все одно вдаються до того, аби залучати підставних донорів для того, аби провести великий внесок меншими сумами", - зазначила аналітикиня.

Також, за її словами, партії часто приховують реальні суми внесків.

"Окрім того партії часто приховують реальні розміри своїх внесків, або реальні розміри своїх витрат. Дуже показовим був випадок з політичною партією Голос, якій призупинили державне фінансування саме через те, що вона подавала неправдиві дані у своїх фінансових звітах, що стосується витрат коштів державного фінансування. І це вже не перший випадок, у 2021 році була схожа історія, тобто ми бачимо, що деякі патерни порушень зберігаються і навіть якщо ми говоримо про таке серйозне фінансове покарання, як призупинення державного фінансування, яке складає більшу частину бюджету парламентських партій, то ми розуміємо, що все одно це не допомагає якось змінювати цю поведінку політичних партій і змінювати їхній підхід до того, як витрачати гроші", - додала аналітикиня руху "Чесно".

  • 17 червня Софія Лазарова, аналітикиня Руху Чесно, зауважила, що за ці два з половиною роки 160 нардепів скористалися правом отримати компенсацію за житло, а найактивніше користувалися цим правом нардепи від "Слуги Народу", які отримали понад 70% компенсацій.
Теги:
Україна
Верховна Рада
політика
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