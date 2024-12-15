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OPINION

Усі знали про концтабори Асада

Зоя Казанжи
15 грудня, 2024 неділя
14:07
Погляд

Існування концтаборів в сучасному світі — це вирок сучасному світу

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Ліквідовано Євсюкова, начальника страшної колонії в Оленівці, де підло, уві сні, були вбиті наші полонені. Саме він був причетний до страти наших в ніч на 29 липня 2022 року, де загинули не менше 53 бійців і ще 70 отримали поранення. 

Ми бачимо, який вигляд мають українські бійці після полону. Ми чуємо їхні історії про знущання і допити, про звірства і нелюдяність. 

Дивишся на це все, і думаєш: як можна дійти до такого?! Що має бути в голові, щоб людина вчиняла такі звірства?!

І ось, нове. У Сирії випускають вʼязнів режиму Асада. 

Вʼязниця Седная. Ви вже бачили світлини, які облетіли світ — гори взуття, одягу; розчинені у кислоті тіла; кістки загиблих; діти увʼязнених жінок, які ніколи не бачили денного світла; змучені знущаннями вʼязні. 

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В Седнаї знайшли тіло активіста Мазена аль-Хамади. Зі слідами страшенних знущань, дивитися на ці фото неможливо. У 2020-му році його викрали в Нідерландах. 

В Седнаї багато із тих, кого врятували, втратили розум. Вони не памʼятають, хто вони й звідки, не памʼятають імен і не розуміють, де вони. 

Йдуть процеси упізнавання. Завдяки єменським медіа знайшовся лікар Ріяд Аль- Аумайсі. З 2013 року його вважали зниклим безвісти. 

Є відео з кадрами Ріяда. Дивитися це неможливо. Від тортур він збожеволів. 

А Сахілу Аль-Хамаві пощастило (як би по-дурному не звучало це слово) більше. У порівняні з іншими. Сахіл — боєць ліванської християнської поліції, якого тримали у катівнях 33 роки! Він не збожеволів, не втратив руки-ноги. Вже в Лівані, зустрівся зі своєю дружиною. У людей просто так вкрали цілі життя…

І знаєте, що ще цікаво. Всі ці жахи творились на очах світу. В буквальному сенсі. Тому що на супутникових світлинах дуже добре було видно, як тіла замордованих людей викидають у дворі вʼязниці, як росте гора трупів там… Не кажучи вже про те, що про тортури в Седнаї постійно говорили сирійські опозиціонери. 

Точно так було відомо про Голодомор, Голокост, про геноциди в Камбоджі, на Балканах, в Руанді. Було відомо про нацистські концтабори. 

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Ось зараз знайшла інформацію про те, як нинішня номінантка на посаду директора Нацрозвідки США, 7 років тому таємно відвідала Дамаск і зустрілась з Башаром Асадом. І всі ці 7 років ця без пʼяти хвилин високопосадовиця Талсі Габбард, була адвокатом режиму Асада. В той час, коли сирійців нищили не лише бомбардуваннями, а і вбивали в катівнях страшних вʼязниць. Яка "прониклива" майбутня головна "розвідниця"!..

Сирійці повертаються додому. Ви, певне, бачили дороги із Туреччини, заповнені автомобілями тих, хто їде додому. Бачили, як зустрічаються рідні, які вже не мали надії на зустріч. Півстоліття терору і знищень від клану Асадів закінчились. 

Всі диктатури закінчуються. Жаль, що часто людські життя закінчуються раніше…

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів

Теги:
Новини
Світ
Сирія
геноцид
Башар Асад
тортури
Дональд Трамп
Оленівка
воєнні злочини Росії
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