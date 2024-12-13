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OPINION

Люди Асада у команді Трампа

Лариса Волошина
13 грудня, 2024 п'ятниця
08:00
Погляд блог Лариса Волошина

Повалення режиму кривавого Асада та поява в ЗМІ численних кадрів з асадівських тюрем та могильників, знову повертає нас до питання про моральне обличчя дідуся Трампа

Зміст

Річ у тому, що запропонована ним на посаду Директора Національної розвідки Талсі Габбард є великою шанувальницею Башара Асада. Ще у 2017 році, вже молодою зірочкою американської політики, вона таємно полетіла в Дамаск для зустрічі з сирійським диктатором. Сказати, що вона "не знала" або думала, що "єто другоє", не вийде. Держдеп тоді попереджав її й очевидно демонстрував численні свідчення про "особливості" правління. Але, вона поїхала, потоваришувала, а потім послідовно відстоювала Башара Асада у Сполучених Штатах, пояснюючи його "методи" піклуванням про народ. З Путіним вона, до слова, теж товаришує і теж знаходить йому пояснення. 

Талсі Габбард ще може удати, що не знала про фабрику смерті в передмісті Дамаска. Але у 2017 році вона точно знала про використання хімічної зброї проти мирного населення в Думі. Адже, докази таких використань на засіданні Радбезу ООН демонструвала Нікі Гейлі — тодішня представниця від США. 

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Як і Трамп не міг не знати подробиць злочинів проти людяності, що їх вчиняв Асад, коли висував на посаду голови своєї розвідки асадівську подружку. Тому що, як розповідає Болтон, саме кадри затруєних газом сирійських дітей стали причиною для завдання американського авіаудару по сирійських військових базах, які здійснив Трамп. Він ще потім публічно вихвалявся, що такі удари мав би нанести Обама у відповідь на використання хімічної зброї проти мирного населення. Обама, мовляв, слабак. А він Трамп — ні. 

І ось маємо Талсі Габборд — колишню протеже Обами, адвокатесу Асада, номінація якої ясно показує, що Трамп таки здатний "підходити гнучко" до питань сумнівних звʼязків з масовими вбивцями.   

І тут потрібно зрозуміти, що Седнай — найвідоміша тюрма Асада — це вирок не тільки сирійському режиму, а й тим самим демократіям, які постійно знаходять аргументи для рукостискань з тиранами. І потрібно, щоб у загальному просторі зʼявилося якесь криваве вариво на кшталт концтабору в Дамаску, або розстріляних ям на Київщині, щоб хоч на кілька років пригальмувати "велику угоду".

Джерело

Про авторку: Лариса Волошина, журналістка, психологиня

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Сирія
геноцид
Башар Асад
Дональд Трамп
республіканці
США
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