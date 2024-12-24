За добу в Україну в'їхало на 11 тис. людей більше, ніж виїхало
Пасажиропотік на державному кордоні залишається досить високим, при цьому кількість тих, хто в'їхав в Україну минулої доби, перевищує кількість тих, хто виїхав
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
"За минулу добу прикордонники зафіксували 127 тисяч перетинів державного кордону. Кількість осіб, які в’їхали в Україну (69 тис.), перевищує кількість громадян, які виїхали з країни (58 тис.)", - ідеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, хоча зростання пасажиропотоку фіксується на всіх напрямках.
ДПСУ рекомендує українцям завчасно планувати свої подорожі.
- 20 грудня в Держприкордонслужбі повідомляли, що на Львівщині спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Відсоток охочих перетнути кордон зріс на 15% від звичного потоку.
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