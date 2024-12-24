За добу в Україну в'їхало на 11 тис. людей більше, ніж виїхало

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"За минулу добу прикордонники зафіксували 127 тисяч перетинів державного кордону. Кількість осіб, які в’їхали в Україну (69 тис.), перевищує кількість громадян, які виїхали з країни (58 тис.)", - ідеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею, хоча зростання пасажиропотоку фіксується на всіх напрямках.



ДПСУ рекомендує українцям завчасно планувати свої подорожі.