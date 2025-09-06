Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це Христенко

Відповідна інформація з'явилася на сайтах обох відомств.

У чому підозрюється

На території України затримано народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ Х., заявили в ОГП.

Як стверджують прокурори, чоловік "перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом".

"За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення рф і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України", - додали в СБУ.

Про який саме правоохоронний орган йдетья, у пресрелізах не уточнюється.

Водночас, наголошується на втечі підозрюваного закордон вже під час повномасштабного вторгнення й продовження ним своєї протиправної діяльності вже з-закордону.

У липні 2025 року за матеріалами СБУ та ОГП цьому народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Нардеп перебував у розшуку.

Сьогодні, 6 вересня, після його затримання, він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Хто це

Офіс генпрокурора при цьому наголосив, що його прізвище починається на літеру Х.

Певно, мова про Федора Христенка, не виключають журналісти Суспільного.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.