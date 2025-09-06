Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це Христенко
У суботу, 6 вересня 2025 року, Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України офіційного заявили про затримання та арешт "чинного народного депутата України, розшукуваного за підозрою у державній зраді"
Відповідна інформація з'явилася на сайтах обох відомств.
У чому підозрюється
На території України затримано народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ Х., заявили в ОГП.
Як стверджують прокурори, чоловік "перебував у розшуку за підозрою у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом".
"За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення рф і активно виконував завдання російської спецслужби. Серед іншого, за матеріалами справи, підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України", - додали в СБУ.
Про який саме правоохоронний орган йдетья, у пресрелізах не уточнюється.
Водночас, наголошується на втечі підозрюваного закордон вже під час повномасштабного вторгнення й продовження ним своєї протиправної діяльності вже з-закордону.
У липні 2025 року за матеріалами СБУ та ОГП цьому народному депутату було повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);
ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).
Нардеп перебував у розшуку.
Сьогодні, 6 вересня, після його затримання, він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Хто це
Офіс генпрокурора при цьому наголосив, що його прізвище починається на літеру Х.
Певно, мова про Федора Христенка, не виключають журналісти Суспільного.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
