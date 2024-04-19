Заблоковано дві сотні YouTube-каналів ворога: у ЦПД розповіли про боротьбу з пропагандою РФ у мережі
Центр протидії дезінформації при РНБО України заблокував 200 російських YouTube-каналів і 24 акаунти в cоцмережі TikTok
Про це повідомила пресслужба ЦПД за результатами пресконференції Центру щодо підсумків роботи й нових інформаційних продуктів.
Очільник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що разом з Головним управлінням розвідки Міноборони було виявлено російські інформаційні кампанії "Ухилянт" і "Майдан-3", стосовно протидії яких наразі триває активна робота.
За його словами, в Україні вже заблоковано 200 ворожих Youtube-каналів і 24 канали в TikTok. Коваленко також зазначив, що "Центр першим в Україні розпочав співпрацю з адміністрацією соцмережі ТіkTok задля протидії поширенню російської пропаганди в мережі".
Водночас співпрацюючи з СБУ ЦПД виявив у Telegram 365 ворожих каналів, у мережі Х - 65 таких акаунтів, а в TikTok – 83.
Також Коваленко поінформував про фіксацію мережі з 24 вебсайтів, загальна назва яких - Pravda. Її створила РФ, аби поширювати свою пропаганду на європейські країни. Водночас у співпраці з OSINT-агенцією Molfar було досліджено кампанію з дискредитації родини українського президента африканськими медіа.
Керівник ЦПД підкреслив: основним завданням Центру є протидія дезінформації та аналіз інформаційного простору, зокрема іноземного. Коваленко додав, орган РНБО щодня моніторить 812 спікерів, 296 організацій, 156 іноземних інтернет-ресурсів, 150 ТikTok-каналів, 101 Youtube-канал, 200 акаунтів у мережі Х, а також 449 Telegram-каналів.
- Соціальна мережа TikTok станом на четвер, 18 квітня, заблокувала 24 акаунти, які просували російську пропаганду. Серед них сторінки підозрюваних у держзраді Анатолія Шарія та Діани Панченко.
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