Заборгованостей із зарплат надавачам медпослуг не фіксуємо, - Ляшко

Про це він розповів на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Щодо рівня заробітних плат, ми відпустили в рамках реформи в лікарнях автономії. Там немає планової економіки, там немає кошторисного утримання, там немає бюджетних ставок. Там питання в тому, що кожен заклад вирішує в рамках програми медичних гарантій", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що рівень заробітних плат вираховується в програмі медичних гарантій та зазначений у постанові уряду. Для лікаря вона становить не менше 20 тис. грн, коли для медичної сестри - не нижче 13 500 грн.

"Але, знову ж таки кажу, можна поїхати подивитися по закладах, по спроможній мережі, ви побачите рівень заробітних плат. У нас є лікарі, які отримують 140-180 тисяч гривень заробітної плати, залежно від їхнього навантаження і спеціалізації. Заборгованість по зарплаті. У надавачів медичних послуг заборгованості по зарплаті не фіксується", - підкреслив очільник МОЗ.

Також Ляшко розповів, що за час воєнного стану в Україні зафіксували відтік медичних кадрів на рівні 3%, що не критично для надання медичної допомоги.

Водночас міністр акцентував, що глобальний відтік таких кадрів очікується у світі в 2030 році.

"Тому ми сьогодні повинні говорити про те, що нам треба думати стимули, як, звідки і хто буде працювати в закладах охорони здоров'я… Ми зі своєї сторони працюємо над тим, щоб покращити якість освіти в наших вищих навчальних закладах. Для цього ми говоримо про університетські лікарні... Водночас ми передбачили певні програми, які дозволять прийти кадрам до нас у заклади охорони здоров'я", - розповів він.

Ляшко додав, що в проєкті держбюджету на 2025 рік також передбачені програми підтримки медиків, які приїжджатимуть у сільські населені пункти.