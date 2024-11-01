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Заборгованостей із зарплат надавачам медпослуг не фіксуємо, - Ляшко

Дар'я Куркіна
1 листопада, 2024 п'ятниця
12:55
Суспільство Медики розповіли про стан постраждалих

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні не фіксують заборгованостей виплати зарплат надавачам медичних послуг. Також, за його словами, відтік медичних кадрів за час воєнного стану не є критичним

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Про це він розповів на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Щодо рівня заробітних плат, ми відпустили в рамках реформи в лікарнях автономії. Там немає планової економіки, там немає кошторисного утримання, там немає бюджетних ставок. Там питання в тому, що кожен заклад вирішує в рамках програми медичних гарантій", - сказав Ляшко.

Він підкреслив, що рівень заробітних плат вираховується в програмі медичних гарантій та зазначений у постанові уряду. Для лікаря вона становить не менше 20 тис. грн, коли для медичної сестри - не нижче 13 500 грн.

"Але, знову ж таки кажу, можна поїхати подивитися по закладах, по спроможній мережі, ви побачите рівень заробітних плат. У нас є лікарі, які отримують 140-180 тисяч гривень заробітної плати, залежно від їхнього навантаження і спеціалізації. Заборгованість по зарплаті. У надавачів медичних послуг заборгованості по зарплаті не фіксується", - підкреслив очільник МОЗ.

Також Ляшко розповів, що за час воєнного стану в Україні зафіксували відтік медичних кадрів на рівні 3%, що не критично для надання медичної допомоги.

Водночас міністр акцентував, що глобальний відтік таких кадрів очікується у світі в 2030 році.

"Тому ми сьогодні повинні говорити про те, що нам треба думати стимули, як, звідки і хто буде працювати в закладах охорони здоров'я… Ми зі своєї сторони працюємо над тим, щоб покращити якість освіти в наших вищих навчальних закладах. Для цього ми говоримо про університетські лікарні... Водночас ми передбачили певні програми, які дозволять прийти кадрам до нас у заклади охорони здоров'я", - розповів він.

Ляшко додав, що в проєкті держбюджету на 2025 рік також передбачені програми підтримки медиків, які приїжджатимуть у сільські населені пункти.

  • 23 жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував терміни ліквідації медико-соціальних експертних комісій, а також виконання рішення РНБО щодо протидії порушенням під час встановлення інвалідності.
Теги:
Новини
Україна
Медицина
Здоров'я
лікарі
Віктор Ляшко
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