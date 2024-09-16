Забруднення Десни й Сейму: екологи розповіли про якість води в регіонах на 16 вересня

Про це повідомила пресслужба Міндовкілля.

"16 вересня 2024 року на річці Десна якість води у місцях водозаборів м. Києва перебуває у межах норми. У пункті водозабору міста Бровари фіксується незначна зміна з хімічного споживання кисню з 28,37 до 33,2 міліграма на дециметр кубічний, при нормі 30 міліграмів на дециметр кубічний. Розчинений кисень вище норми, хоч і трохи знизився з 6,22 до 5,4 міліграма на дециметр кубічний", - поінформували у відомстві й наголосили, що ризиків для здійснення водозабору немає.

Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби також не виявлено, проте фіксується потемніння води. Щодо азоту амонійного, нітритів та хлоридів перевищень не зафіксовано.

У Міндовкілля наголосили, що очисні споруди Київводоканалу впораються із забрудненнями, тож єдине, що можуть відчути споживачі, – це запах. Однак для його усунення фахівці використають пилоподібне активоване вугілля.

Щодо річки Сейм, на Сумщині спеціалісти зафіксували погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу до м. Мутин. У с. Чумакове хімічне споживання кисню зросло з 30 до 84,2 мгО/дм3, при нормі 30 мгО/дм³, збільшився вміст завислих речовин. Вміст розчиненого кисню у воді відповідає нормі.

На Чернігівщині фахівці фіксують поліпшення якості води р. Сейм, однак вміст розчиненого у воді кисню ще високий, 8,05-8,11 міліграма на дециметр кубічний. Показник хімічного споживання кисню перебуває в межах 28-30 міліграм на дециметр кубічний. Показники азоту амонійного, заліза загального та марганцю дещо знизились та не перевищують допустимі норми.

Результати вимірювань проб води р. Десна на Чернігівщині свідчать про те, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах до міста Остер, - зазначили у міністерстві.

У місті Остер хімічне споживання кисню вище норми у 1,1 раза, розчинений кисень за добу зріс з 5,8 до 7,05 міліграм на дециметр кубічний. Щодо азоту амонійного, нітритів, фосфатів та хлоридів перевищень на всіх пунктах спостереження не зафіксовано.