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Загибель трьох пілотів в авіакатастрофі на Житомирщині: ДБР заперечило ймовірність диверсії

15 лютого, 2024 четвер
16:05
Суспільство на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків

У ДБР повідомили, що в процесі розслідування деталей авіакатастрофи на Житомирщині 25 серпня 2023 року, внаслідок якої загинули троє пілотів, факт імовірної диверсії відкинули, оскільки літаки були справні

Про це інформує Українська правда, посилаючись на відповідь ДБР на інформаційний запит. 

Як зазначили у відомстві, під час розслідування було призначено 12 судових експертиз для з'ясування обставин і причин авіакатастрофи. Серед них: комплексна комісійна, судова, інженерно-транспортна та військова, комп'ютерно-технічні по інформації, що міститься на вилучених бортових самописцях з указаних літаків, товарознавчі, судово-медичні та інші.

Наразі вони перебувають на завершальній стадії, однак слідчим та експертним шляхом було з'ясовано, що обидва літаки до моменту зіткнення в повітрі знаходилися в технічно справному стані. Таким чином, ДБР доказами спростувало ймовірність диверсії. 

"Висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний зв'язок з її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб групи керівництва польотами чи самих пілотів орган досудового розслідування зможе зробити лише після отримання та аналізу всіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів", - вказали у ДБР. 

У відомстві додали: досудове розслідування у кримінальному провадженні ще триває. 

Авіакатастрофа на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

25 серпня 2023 року в Житомирській області під час польоту в небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним JUICE. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив, що рік тому у США пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував із каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи з просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 серпня наголосив, що Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав українське вільне небо.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У Державному бюро розслідувань наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

26 серпня 2023 року побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

27 серпня 2023 року Повітряні сили ЗСУ заявили, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області. 

Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗС України №661 від 28 серпня 2023 року загиблим в авіакатастрофі на Житомирщині пілотам надали посмертні військові звання.  

Теги:
Україна
військові
авіакатастрофа
ДБР
Військові новини
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