Загиблому на війні ексмеру Умані Олександру Цебрію присвоїли звання Героя України

Відповідний указ зʼявився на сайті президента України.

Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Олександру Цебрію звання Герой України з вшануванням ордена "Золота Зірка".

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові", - йдеться в указі.

Олександр Цебрій з 2015 по 2020 роки був міським головою Умані. Під час російського вторгнення в Україну він проходив військову службу у складі 58-ї ОМПБр, 2-й стрілецький батальйон. Цебрій мав звання молодшого сержанта, був командиром кулеметного взводу, кулеметником, штурмовиком.

Цебрій загинув 24 липня 2024 року під час штурму ворожих позицій на Донеччині, будучи смертельно пораненим від ураження мінометом. У результаті штурмових дій його група захопила позицію.

Він похований на Алеї Героїв Софіївської Слобідки в Умані.