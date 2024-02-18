Загроза для ухилянтів: на кордоні з Молдовою помітили вовчі зграї

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Як прийнято, хижаки не пересуваються поодинці, а ходять зграями. Вовки - це не про домашніх кишенькових песиків, тому пам’ятайте чим небезпечні такі зграї, перед тим як у вас виникне думка незаконно перетнути кордон", - написали в ДПСУ.

Також прикордонники опублікували відео, на якому видно, як кілька вовків пересуваються зграєю.