Захмарне майно та ймовірні зв’язки з РФ: яке рішення щодо недоброчесного судді Горбасенка врешті ухвалить ВККС?

Громадська рада доброчесності та суспільство очікують на звільнення голови Господарського суду Київської області Павла Горбасенка, одного з найбагатших та найвпливовіших людей Київщини, відомого неправосудними рішеннями та фіктивними розлученнями, імовірно, з метою приховати майно. Вже понад рік Горбасенко не може підтвердити свою відповідність посаді судді - Вища кваліфікаційна комісія суддів постійно переносить засідання у справі про його кваліфікацію та не оголошує кінцеве рішення.

Та поки Комісія розмірковує, Горбасенко вирішив не гаяти часу - подав документи на участь у конкурсі на зайняття посади в Північному апеляційному господарському суді. Таким чином і службове підвищення можна отримати, і обнулити декотрі факти особистої та професійної біографії. Судячи з того, що перший тест до апеляційної інстанції Горбасенко уже склав та був допущений до наступного, жодних перешкод на цьому шляху суддя не має. Попри однозначний негативний висновок Громадської ради доброчесності та отриману ВККС інформацію про непрофесійність та помилки, допущені суддею при розгляді справ. Зокрема, щодо одного з підприємств критичної інфраструктури на Київщині - Білоцерківську теплоелектроцентраль. Акціонери наполягають: у справі ПАТ суддя ухвалив чимало неправосудних рішень: вживав заходів забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень загальних зборів акціонерів та розглядав справи за заявами, підписаними стороною відповідача. Північний апеляційний господарський суд, куди так мріє потрапити Горбасенко, вже скасував низку ухвалених ним рішень, котрі мають ознаки рейдерства та незаконного втручання у господарську діяльність.

Втім, протизаконні рішення - не єдине, що може вплинути на те, чи продовжить суддя свою кар’єру. П’ять місяців тому, коли ВККС вкотре відклала кінцеве рішення щодо Горбасенка, ГРД виявила нові факти недоброчесності судді та склала новий негативний висновок. В ньому, з-поміж іншого, йдеться про те, що батько судді, Володимир Горбасенко, у розпал повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, веде бізнес в тимчасово окупованому Криму. Він проживає на захопленій росіянами території і є співзасновником кількох підприємств, відповідно, сплачує податки країні-агресору.

Ба більше - батько судді виявився фігурантом бази "Миротворець". Як з’ясувалось, у лютому-березні 2022 року мобільний номер Володимира Горбасенка був зафіксований в роумінгу на тимчасово окупованій у той час території Київської області, що може свідчити про його участь в російській агресії. Горбасенко-старший також отримав російський паспорт і здійснював прямі авіаперельоти з Криму до Росії і назад, свідомо порушуючи державний кордон України та посягаючи на її територіальну цілісність і недоторканність. Після захоплення росіянами Криму дружина Павла Горбасенка видавала довіреність свекру на розпорядження своїм майном на півострові, тоді як Володимир Горбасенко надавав аналогічні права своєму сину-судді. Все вказує на те, що голова Господарського суду Київської області підтримує тісні зв’язки з батьком, котрий може виявитись колаборантом та державним зрадником.

Громадська рада доброчесності звернула увагу і на вже друге, імовірно, фіктивне розлучення судді Горбасенка з його дружиною, депутаткою Київради Ганною Свириденко. Вперше вони нібито розлучились наприкінці 2014 року. Втім, залишились у чудових стосунках і вже за 5 днів після нібито розлучення разом поїхали до Європи. В лютому 2017 в колишнього подружжя народилась перша дитина, а спільні поїздки за кордон почастішали. В 2022 пара знову одружилась, за рік народила другу дитину і... вкотре розлучилась. Подавши для цього два ідентичні позови про розірвання шлюбу, імовірно, для маніпуляції системою розподілу. Один позов було повернуто, інший прийнято та розглянуто з аномальною швидкістю - за лічені дні, з порушеннями усіх процесуальних строків. Розлучення відбулось якраз напередодні відкриття реєстру декларацій та кваліфікаційного оцінювання судді Горбасенка. Тож є всі підстави вважати, що метою подружжя було приховати частину доходів та майна.

Виникає чимало питань і до статків судді. Більшість майна, яке має Горбасенко, дісталось йому нібито від його матері. Вона подарувала дві квартири в столиці - на 116 та 136 квадратних метрів, в елітному районі на Оболонській набережній. А собі звела будинок на понад 800 квадратних метрів в селі Лебедівка під Києвом. При цьому жінка не вела бізнесу, а була домогосподаркою.

Дружина, чи то вже колишня дружина, за час перебування у шлюбі з Горбасенком з 2012 по 2014 роки теж придбала чималу кількість нерухомості. Будинок на 122 квадратні метри, дві квартири на 164 та 155 квадратних метрів, два паркомісця та дві земельні ділянки. І все це при сумарному доході за той період в 1 млн гривень. До майна в Києві додається ще й нерухомість в тимчасово окупованому Криму. Там Ганна Свириденко має 4 нежитлових приміщення у Гаспрі, що під Ялтою, та кілька земельних ділянок у Судаку і будинок на понад 300 квадратних метрів.

Попри все, Вища кваліфікаційна комісія суддів дає Горбасенку останній шанс довести, що він має право сидіти в суддівському кріслі. Чергове засідання Комісії призначене на 4 листопада. До того часу ВККС має ретельно дослідити усі факти недоброчесності судді, зокрема, неправосудні рішення, намір приховати реальні шлюбні взаємини, майно, що не відповідає офіційним доходам, та ймовірні зв'язки з державою-терористом. Всі ці дані мають вплинути на кінцеве рішення ВККС щодо відповідності Горбасенка посаді судді.