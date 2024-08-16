Законопроєкт про трофейну зброю оголяє проблему відсутності закону про зброю, - нардеп Осадчук

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Президент поставив із завдань парламенту такий позитивістський порядок денний, однак там нічого нового немає, бо обирали з тих законопроєктів, які вже давно опрацьовувалися Верховною Радою. Можу доповісти, що вчора, 15 серпня, відбулося засідання Комітету з правоохоронної діяльності, на якому підтримано до другого читання внесення змін закону про участь громадян у спротиві збройній агресії. Це той знаменитий закон, який ми свого часу ухвалили 3 березня 2022 року на історичному засіданні Верховної Ради і який фактично дозволяє громадянам України вбивати будь-кого з окупантів незалежно від статусу, чи той військовий, чи цивільний", - прокоментував нардеп.

За його словами, внесені зміни щодо порядку реєстрації та обліку трофейної зброї – проблема, яка давно існувала та існує, її треба було б вирішувати дуже давно.

"Але це вирішили приурочити до Дня Незалежності, як позитивістський сигнал суспільству. На Комітеті я голосував "за" і у залі голосуватиму "за". Але я застеріг колег, також публічно про це говорив, що цей законопроєкт дуже сильно оголяє проблему відсутності закону про зброю. На жаль, ми чотири роки у цій каденції говоримо про те, що закону про зброю немає. Як ви пам'ятаєте, він був проголосований у першому читанні за день перед великим вторгненням, але до сьогодні це питання не врегульовано, нема остаточної домовленості. Тобто виходить, що ми з одного боку будемо врегульовувати питання трофейної зброї, а з іншого – великого закону про зброю як не було, так і немає. І це насправді проблема, це виклик і для уряду, і для Верховної Ради, але поки що ми там, де ми є", - резюмував Андрій Осадчук.