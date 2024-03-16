"Залужний - світовий бренд і, якщо він буде по-дурному використаний, то це помилка, за яку не можна собі пробачити", - Рибачук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Залужний - це такий портал для того, щоб різко посилити розуміння та підтримку на Заході, пояснити, що відбувається в Україні. І тому до нього буде величезна увага навіть не тільки як до посла. Треба чесно сказати, у нас було багато політичних призначень, але за історію незалежної України такого масштабу персоналії у нас не призначалися послами. Це значно вище міністра, це значно вище, ніж колишній міністр закордонних справ. Скажемо чесно, це світовий бренд і тому, якщо цей бренд буде просто от так по-дурному використаний, то це помилка, за яку не можна собі пробачити", - підкреслив Олег Рибачук.

Політик висловив сподівання, що це розуміє Зеленський, але тут питання особистостей, бо українська преса писала, що вони на останніх Ставках через 5 хвилин починали сваритися, то чи зможе Зеленський переступити через цей момент і навіть, якщо тут вже не питання просто зв'язку. Бо дипломат не завжди може вийти навіть на міністра, а деякі дипломати мають декілька ступенів кураторів, які вирішують підключати його вище чи ні.

"У Залужного, звичайно, буде статус надзвичайного і повноважного посла, він мав би мати повноваження діяти відповідно до цього статусу. А як це питання вирішиться, я думаю, що тут на рівні міністра закордонних справ, напевне, не буде ревнощів, тому що Кулеба схоже не така людина. Але чи буде Єрмак, навіть у першу чергу не Зеленський, чи буде Єрмак це пропускати? Чи буде Зеленський спроможний почути й, можливо, не погоджуватись, але сприймати інформацію або той сигнал, який буде посилати Залужний? Ось від цього дуже багато залежить. І зараз це було б величезною дурістю, я просто не знаю якими словами ще описати сценарій, коли оці особисті амбіції або якісь кривди, несприйняття можуть завадити ефективності роботи посла у Лондоні у такий визначальний для України час, особливо напередодні виборів у США", - зауважив колишній віцепрем'єр з питань європейської інтеграції.

Рибачук резюмував, що у цей складний момент для нас Велика Британія зараз найважливіший дипломатичний форпост. На цю посаду може бути призначена людина з надзвичайно великою репутацією як у Британії, так й у всьому світі, тому не можна зараз просто змарнувати таку можливість.