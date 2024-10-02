Заступник Кличка Усов, якому закидали побори з перевізників, заявив, що пройшов поліграф, а ДБР повернуло йому вилучені кошти

Про це Костянтин Усов повідомив у Telegram.

"Щоб остаточно зняти будь-які підозри, я добровільно пройшов експертизу з застосуванням поліграфа. Питання дуже прямі й чіткі. Брав - не брав? Давав команди чи не давав? Обговорював чи не обговорював? Результати однозначні. Спойлер: вони протилежні зливам, поширюваним ДБР", - написав Усов.

Він також повідомив, що ДБР повернуло йому особисті кошти як "такі, що не мають жодного відношення до кримінального провадження".

Усов зазначив, що наразі триває внутрішній аудит ситуації щодо підпорядкованих підрозділів та комунальних установ.

За його словами, заступник директора Департаменту транспорту, який відповідав за напрямок пасажирських перевезень і якому оголошували підозру, залишив посаду.

Що передувало

Працівники Державного бюро розслідувань 4 червня провели обшуки в Костянтина Усова. Тоді ЗМІ повідомляли, що справа, щодо якої проходять слідчі дії, була розпочата у 2022 році й стосується ст. 368 ККУ щодо "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Зокрема, джерела деяких видань інформували, що справа стосується вимагання на системній основі неправомірної винагороди в одного з київських перевізників.

Наступного дня ДБР оголосило підозру заступнику директора одного з департаментів Київської міської держадміністрації у вимаганні коштів від столичних перевізників.