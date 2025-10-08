Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
Ексклюзив

Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович

Євген Козярін
8 жовтня, 2025 середа
22:44
Суспільство Валерій Залужний

Всі розмови про те, що Валерій Залужний піде в політику більше схожі на вкиди, які роблять люди, які бояться того, що він рано чи пізно публічно піде в політику

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, керівник політико-правових програм "Українського Центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

Він прокоментував заяву посла у Великій Британії.

"Я не думаю, що це зменшить довіру до нього. Слухайте, вона на високому рівні практично незмінно тримається з того моменту, як його Зеленський відправив у відставку і зняв його з посади головнокомандувача. Залужний достатньо активний в інформаційному плані, але це дуже такі чіткі професійні меседжі, які стосуються або безпосередньо війни, тому що генерал колишнім не буде. Або стосуються вже, в принципі, його нової роботи і пов'язані там з дипломатичною діяльною діяльністю", - заявив політолог.

Рейтерович зауважив, що сьогодні друга заява, за весь час після того, як він пішов з посади головнокомандувача, про те, що ні про які вибори мова й не йде, до тих пір, доки триває війна. 

"Він один раз так сказав одним реченням ще давно, йому питання задали. Зараз він сам про це, власне, написав. І він, по суті, другий раз тільки згадав про якісь вибори і про якусь політику, що ніхто зараз цим не займається. Щобільше, там була така цікава фраза про те, що якщо хтось від мого імені, чи від імені якихось організацій, говорить про якісь там списки, щось там збирає - йдіть відразу для правоохоронних органів. Тому що там ходять чутки, що в регіонах хтось, прикриваючись його ім'ям, збирається вже аферизмом певним там займатися. І така виважена заява навпаки піде, мені здається, йому на користь", - додав він.

Політолог запропонував подивитись на соціологію. 

"Там дві третини, іноді три чверті, в залежності там від того, як сформульоване питання, українців кажуть, що вибори повинні бути лише тоді, коли не просто буде перемир'я, а буде таке серйозне завершення, війни або серйозний режим припинення вогню, тривалий з усіма гарантіями там і так далі. Тому ті, хто зараз починає грати в політику, а ці ігри ведуться, і вони ведуться активно по країні, вони ведуться в першу чергу партією влади. І це теж інформація, яку насправді дуже складно приховати, тому що ми це можемо бачити просто в реальності там, беручи в руки, наприклад, газети, які роздають від партії. В мене два примірники є в регіонах, роздають по повній програмі газети "Слуги Народу". І ці газети, я як людина, яка там понад 20 років теж у всьому цьому знаходжусь вони виглядають чисто передвиборчими", - вважає він.

На думку Рейтеровича, це такий захід на виборчу компанію.

"Тому політикою займаються ті партії, які є тут зараз, і це їм на користь точно якби не піде. А у Залужного ситуація така, що він за всім цим може спостерігати, коментувати дійсно серйозні речі, писати дійсно серйозні статті, рекомендувати якісь серйозні речі, тому що в нього всі статті містять якісь рекомендації, які за великим рахунком треба було б брати до уваги і навіть якось використовувати на практиці. І при цьому, звісно, рейтинг не втрачати", - наголосив політолог.

Віе зауважив, що коли в країні почнеться виборчий процес, якщо в нього буде бажання зайнятися політикою і піти в політику, ніхто йому цього завадити зробити не зможе.

"Тим більше, що згідно з тими ж опитуваннями, запит взагалі на професійних військових, на військових з досвідом, і, в першу чергу, на його, скажімо так, участь в політичному житті, він в суспільстві колосальним залишається. Тому я десь погоджуюся із його медіарадницею в тому плані, що це все схоже на такі вкиди, які більше роблять люди, які бояться того, що Залужний там рано чи пізно публічно піде в політику. І це, в принципі, повністю переверне всю шахову дошку, де вони вже побудували якісь фігури, зробили якісь там певні плани, як вони будуть на виборах перемагати", - підсумував Рейтерович.

  • 8 жовтня видання Intelligence Online з посиланням на "джерела" просувало інформацію, що деяким високопосадовцям, наближеним до Валерія Залужного, запропонували місця у його "парламентському списку", попри те, що сам він ще не вирішив балотуватися на пост президента.
  • 9 жовтня Залужний заявив, що не підтримує ідею проведення виборів під час війни. Він додав, що не створює ні штабів, ні партій і не має жодних звʼязків з будь-якою політичною силою.
Теги:
Україна
вибори
вибори президента
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Валерій Залужний
Читайте також:
погода, Львів
Автор Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
VERES HILL
Автор
26 вересня, 2025 п'ятниця
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
Трамп
Автор Дмитро Марценишин
7 жовтня, 2025 вiвторок
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
Київ
+12.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.92
    Продаж 48.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:32
Оновлено
Від початку доби відбулося 162 бої, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:44
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 8 жовтня: куди прямують
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
19:08
У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
19:01
САУ "Богдана"
"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
18:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
18:41
Ексклюзив
Іван Плачков
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
18:32
гроші, бюджет
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
18:20
Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:01
OPINION
Арестович мобілізує "вату"
16:01
Хав'єр Мілей
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
15:50
Володимир Зеленський і Василь Малюк
Зеленський: українські ракети-дрони демонструють високу ефективність, СБУ ліквідувала понад 3 тис. окупантів за місяць
15:40
Ексклюзив
Молдова
Капсамун: Кремль не залишить Молдову в спокої - дестабілізація триватиме через проксі-сили
15:06
Аналітика
Кароль Навроцький на виступі у Хелмі 11 липня 2025 року)
Польща перед війною: як антиукраїнська риторика президента Навроцького підіграє Кремлю
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:46
Ексклюзив
Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV