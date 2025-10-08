Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, керівник політико-правових програм "Українського Центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

Він прокоментував заяву посла у Великій Британії.

"Я не думаю, що це зменшить довіру до нього. Слухайте, вона на високому рівні практично незмінно тримається з того моменту, як його Зеленський відправив у відставку і зняв його з посади головнокомандувача. Залужний достатньо активний в інформаційному плані, але це дуже такі чіткі професійні меседжі, які стосуються або безпосередньо війни, тому що генерал колишнім не буде. Або стосуються вже, в принципі, його нової роботи і пов'язані там з дипломатичною діяльною діяльністю", - заявив політолог.

Рейтерович зауважив, що сьогодні друга заява, за весь час після того, як він пішов з посади головнокомандувача, про те, що ні про які вибори мова й не йде, до тих пір, доки триває війна.

"Він один раз так сказав одним реченням ще давно, йому питання задали. Зараз він сам про це, власне, написав. І він, по суті, другий раз тільки згадав про якісь вибори і про якусь політику, що ніхто зараз цим не займається. Щобільше, там була така цікава фраза про те, що якщо хтось від мого імені, чи від імені якихось організацій, говорить про якісь там списки, щось там збирає - йдіть відразу для правоохоронних органів. Тому що там ходять чутки, що в регіонах хтось, прикриваючись його ім'ям, збирається вже аферизмом певним там займатися. І така виважена заява навпаки піде, мені здається, йому на користь", - додав він.

Політолог запропонував подивитись на соціологію.

"Там дві третини, іноді три чверті, в залежності там від того, як сформульоване питання, українців кажуть, що вибори повинні бути лише тоді, коли не просто буде перемир'я, а буде таке серйозне завершення, війни або серйозний режим припинення вогню, тривалий з усіма гарантіями там і так далі. Тому ті, хто зараз починає грати в політику, а ці ігри ведуться, і вони ведуться активно по країні, вони ведуться в першу чергу партією влади. І це теж інформація, яку насправді дуже складно приховати, тому що ми це можемо бачити просто в реальності там, беручи в руки, наприклад, газети, які роздають від партії. В мене два примірники є в регіонах, роздають по повній програмі газети "Слуги Народу". І ці газети, я як людина, яка там понад 20 років теж у всьому цьому знаходжусь вони виглядають чисто передвиборчими", - вважає він.

На думку Рейтеровича, це такий захід на виборчу компанію.

"Тому політикою займаються ті партії, які є тут зараз, і це їм на користь точно якби не піде. А у Залужного ситуація така, що він за всім цим може спостерігати, коментувати дійсно серйозні речі, писати дійсно серйозні статті, рекомендувати якісь серйозні речі, тому що в нього всі статті містять якісь рекомендації, які за великим рахунком треба було б брати до уваги і навіть якось використовувати на практиці. І при цьому, звісно, рейтинг не втрачати", - наголосив політолог.

Віе зауважив, що коли в країні почнеться виборчий процес, якщо в нього буде бажання зайнятися політикою і піти в політику, ніхто йому цього завадити зробити не зможе.

"Тим більше, що згідно з тими ж опитуваннями, запит взагалі на професійних військових, на військових з досвідом, і, в першу чергу, на його, скажімо так, участь в політичному житті, він в суспільстві колосальним залишається. Тому я десь погоджуюся із його медіарадницею в тому плані, що це все схоже на такі вкиди, які більше роблять люди, які бояться того, що Залужний там рано чи пізно публічно піде в політику. І це, в принципі, повністю переверне всю шахову дошку, де вони вже побудували якісь фігури, зробили якісь там певні плани, як вони будуть на виборах перемагати", - підсумував Рейтерович.