Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити такі негативні наслідки в Одесі
В Одесі від стихійного лиха загинули 9 людей. Президент України Володимир Зеленський очікує у пʼятницю на доповідь щодо всіх обставин, які вплинули на такий масштаб трагедії
Про це він повідомив в офіційному телеграм-каналі.
"Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - зазначив президент.
Зеленський поінформував, що до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція.
"Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - наголосив він.
- У вівторок, 30 вересня, в Одесі оголосили надзвичайну ситуацію: у місті випала 1,5-місячна норма опадів. Вранці 1 жовтня стало відомо, що внаслідок негоди загинули 9 людей, серед них дитина.
