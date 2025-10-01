Зеленський доручив перевірити, що могло спричинити такі негативні наслідки в Одесі

Про це він повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Жахлива ситуація в Одесі цими днями – дев’ять людей загинули від стихійного лиха, серед них дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Перевіряють інформацію щодо ще однієї людини, доля якої наразі невідома", - зазначив президент.

Зеленський поінформував, що до рятувальної операції та відновлювальних робіт залучені ДСНС України, Національна поліція.

"Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь", - наголосив він.