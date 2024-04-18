Зеленський напередодні свята Песах зустрівся з єврейською громадою в укритті школи

Про це повідомили в Офісі президента.

Український лідер відвідав один з уроків у школі та подякував за запрошення у важливе для юдеїв свято, яке є символом перемоги свободи над рабством.

"Як це символічно, що ми у єврейській школі й перебуваємо в бомбосховищі. Ось такий переддень Песаху. Це дуже важливий сигнал усьому світові, що кожен народ і нація борються за свободу та свої цінності, які важливіші за умови… Що ми у бомбосховищі, що в дітей воно є, і це не їхній вибір, а те, що зробила Росія… Єврейська спільнота підтримує Україну в боротьбі за свободу заради всіх наших дітей і майбутнього", - сказав Зеленський під час зустрічі з рабинами.

Президент наголосив на важливості посилення української ППО та подякував представникам юдейських організацій за їхню допомогу в залученні до підтримки України міжнародних партнерів, зокрема США.

Головні рабини міст розповіли, що не виїжджали з України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Вони запевнили, що й надалі докладатимуть усіх можливих зусиль та молитимуться за перемогу України.

"Те, що ми перекладаємо Тору українською мовою, ми впевнені, наближає повну перемогу. Таку, яка змінить увесь світ. Бо кожна наша дія змінює цей світ. Такий світ, де будуть знищені всі сили зла як у війні проти Ізраїлю, так і у війні проти України", - сказав голова ради Федерації єврейських громад України рабин Меїр Стамблер.

У вечірньому відеозверненні Зеленський підкреслив, що зустріч з єврейською громадою в одній з київських шкіл, де "діти вивчають, зокрема, іврит, єврейську культуру", є символічною.

"Сьогоднішню зустріч ми зі зрозумілих безпекових причин провели в укритті цієї школи в Києві. І це важливо, щоб кожен, хто справді має вплив, допомагав нам, допомагав із захистом неба, наших міст, усіх дітей України. Я дякую кожному, хто свій власний час, свої власні сили, свою енергію вкладає в Україну", - наголосив президент.