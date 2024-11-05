Зеленський не підпише законопроєкт "про дрова", - радник президента

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна.

"Президент не буде підписувати цей закон", - сказав він.

Водночас Литвин підкреслив, що також минув час на накладання вето з технічних причин.

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