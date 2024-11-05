Зеленський не підпише законопроєкт "про дрова", - радник президента
Президент України Володимир Зеленський не підпише законопроєкт, яким передбачена кримінальна відповідальність за зберігання і збут дров без документів
Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі BBC Україна.
"Президент не буде підписувати цей закон", - сказав він.
Водночас Литвин підкреслив, що також минув час на накладання вето з технічних причин.
Читайте також: Штрафи за дрова: за яку кількість деревини на подвір’ї зібрались карати українців.
- Верховна Рада 10 жовтня ухвалила законопроєкт Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Якщо зміни набудуть чинності, то перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів каратимуться штрафом або позбавленням волі.
- Актуальне
- Важливе