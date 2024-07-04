Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 липня, підписав укази стосовно призначення понад 200 суддів, зокрема в місцевих загальних судах
Вони оприлюднені на сайті Офісу глави держави.
Зеленський сімома указами призначив суддів на посади в місцевих адміністративних судах, а шістьома - на посади у місцевих господарських судах.
Водночас український лідер підписав документи про призначення на посади у місцевих загальних судах 200 суддів.
На посаду судді Верховного суду в Касаційний цивільний суд затверджено Павла Пархоменка указом №424/2024.
Зеленський окремими документами призначив суддів на посади в господарських та адміністративних судах у низці областей. Зокрема, Оксану Приходько - суддею Житомирського окружного адміністративного суду, Євгена Саса - суддею Київського окружного адміністративного суду, Людмилу Ільєву - суддею господарського суду Миколаївської області, Миколу Юзьківа - суддею Тернопільського окружного адмінсуду, Олега Виноградського - суддею господарського суду Вінницької області, Вікторію Юрченко - суддею господарського суду Харківської області, Марію Садову - на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду.
- 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення понад сотні суддів.
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