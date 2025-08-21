Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військових

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Сьогодні президент підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 із 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі", – написав він.

Учасники бойових дій отримали 14 додаткових днів відпустки за дозволом командира, котрі раніше були неактивними під час воєнного стану.

"Контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів", – додав Паліса.

Закон набуде чинності через місяць з моменту його опублікування.