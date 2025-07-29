Зеленський підписав закон, який дозволяє військову службу за контрактом людям від 60 років

Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту.

Згідно з новим законом, у період дії воєнного стану чоловіки та жінки, які досягли 60-річного віку, зможуть вступати на військову службу за контрактом, за умови, що медична комісія визнає їх придатними до служби за станом здоров’я. Укладання контракту можливе лише за письмової згоди командира військової частини. Якщо ж кандидат є офіцером, його кандидатуру має додатково погодити Генеральний штаб ЗСУ або керівний орган відповідного військового формування.

Новоприйняті на службу особи проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо протягом цього терміну військовослужбовець не підтвердить відповідність до вимог служби, контракт може бути розірвано достроково.

Закон не встановлює граничного віку для проходження військової служби за контрактом для цієї категорії громадян. Первинний строк контракту — один рік з можливістю його продовження. Після завершення воєнного стану контракт буде автоматично розірвано. Також підставами для припинення контракту залишаються: непроходження випробувального терміну або визнання службової невідповідності.