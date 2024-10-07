Зеленський підвищив заступника начальника Генштабу Драпатого та командира 9-го армійського корпусу Сухопутних військ Луценка
Президент України Володимир Зеленський підвищив у званні заступника начальника Генштабу ЗСУ Михайла Драпатого та командира 9-го армійського корпусу Сухопутних військ Олександра Луценка
Про це йдеться в указах президента.
Указом президента №694/2024 заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України бригадному генералу Михайлу Драпатому присвоєно військове звання генерал-майора.
Указом президента №693/2024 командиру 9-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України полковнику Олександру Луценку присвоєно військове звання бригадного генерала.
- У День захисників і захисниць, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно пілоту Андрію Пільщикову із позивним "Джус", який загинув у авіакатастрофі влітку 2023 року. Також звання надали ще 9 полеглим українським воїнам.
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