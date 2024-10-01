Пілоту Андрію Джусу Пільщикову та ще 9 військовим присвоїли звання Героїв України посмертно

Про це стало відомо з указу президента.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що звання Героя України Джус отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Фото: Юрій Ігнат / фейсбук

Крім того, звання Героя України (посмертно) присвоєно солдату Багнюку Сергію Калениковичу, старшому лейтенанту Бадіці Денису Михайловичу, молодшому сержанту Бомбелі Владиславу Олександровичу, солдату Демчику Андрію Володимировичу, молодшому сержанту Замоцькому Ігорю Вадимовичу, солдату Свіщу Олександру Олександровичу, солдату Станкусу Артуру Альбертасовичу, підполковнику Тимусю Юрію Володимировичу, старшому солдату Харченку Віталію Олеговичу.

Що відомо про авіакатастрофу на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

25 серпня 2023 року у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним JUICE.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив, що рік тому у США пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У ДБР наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

27 серпня Повітряні сили заявили, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року.

Пізніше стало відомо, що ДБР вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області 25 серпня, у якій загинули три українські пілоти.

Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗСУ загиблим в авіакатастрофі на Житомирщині пілотам надали посмертні військові звання.