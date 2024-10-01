Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Пілоту Андрію Джусу Пільщикову та ще 9 військовим присвоїли звання Героїв України посмертно

Пілоту Андрію Джусу Пільщикову та ще 9 військовим присвоїли звання Героїв України посмертно

Світлана Кравченко
1 жовтня, 2024 вiвторок
11:44
Війна з Росією Герой України

У День захисників і захисниць, 1 жовтня, президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно пілоту Андрію Пільщикову із позивним "Джус", який загинув у авіакатастрофі влітку 2023 року. Також звання надали ще 9 полеглим українським воїнам

Зміст

Про це стало відомо з указу президента.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: День захисників і захисниць: чому свято Покрови асоціюється з українським військом

Зазначається, що звання Героя України Джус отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Загиблий в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков з позивним Juice

Фото: Юрій Ігнат / фейсбук

Крім того, звання Героя України (посмертно) присвоєно солдату Багнюку Сергію Калениковичу, старшому лейтенанту Бадіці Денису Михайловичу,  молодшому сержанту Бомбелі Владиславу Олександровичу, солдату Демчику Андрію Володимировичу,  молодшому сержанту Замоцькому Ігорю Вадимовичу, солдату Свіщу Олександру Олександровичу, солдату Станкусу Артуру Альбертасовичу, підполковнику Тимусю Юрію Володимировичу,  старшому солдату Харченку Віталію Олеговичу.

Що відомо про авіакатастрофу на Житомирщині та загибель трьох українських пілотів

25 серпня 2023 року у Житомирській області під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39, внаслідок чого загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ.

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ підтвердили смерть трьох українських пілотів, зазначивши, що екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39 зіткнулись у небі під час виконання бойового завдання. Там висловили співчуття рідним і додали, що серед загиблих був пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним JUICE. 

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що загиблий у в авіакатастрофі пілот Андрій Пільщиков марив літаками F-16 в українському небі. Він зазначив, що рік тому у США пілот зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби українських Повітряних сил, комунікував з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Згодом бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що унаслідок авіакатастрофи на Житомирщині загинули ще два бойові пілоти - Вʼячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Як інформувала пресслужба Офісу генпрокурора, за фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження, яке попередньо кваліфікували за статтею порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У ДБР наголосили, що проведуть ретельну перевірку для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків".

Увечері 26 серпня побратими загиблих на Житомирщині пілотів провели церемонію прощання. Американські льотчики спалюють піаніно в пам’ять про загиблих пілотів, ця традиція існує з часів Другої світової війни.

27 серпня Повітряні сили заявили, що терміни розслідування справи про зіткнення навчально-бойових літаків Л-39 у Житомирській області, в якій загинули три українські пілоти, поки невідомі - воно може тривати до пів року.

Пізніше стало відомо, що ДБР вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області 25 серпня, у якій загинули три українські пілоти.

Відповідно до наказу командувача Повітряних сил ЗСУ загиблим в авіакатастрофі на Житомирщині пілотам надали посмертні військові звання.  

Теги:
Суспільство
Україна
військові
Володимир Зеленський
Військові новини
Герої України
Авіація
Читайте також:
Shahed-136
Автор Катерина Єсікова
1 жовтня, 2024 вiвторок
Росія атакує Україну "шахедами": ситуація вночі 1 жовтня
Олена Вяльбе
Автор Влад Дідусь
28 вересня, 2024 субота
"Якби кинули серйозну бомбу в центр Лондона, нас би вже всюди пустили": російські лижники погрожують через недопуск до міжнародних змагань
Наталка Діденко
Автор Увесь Лесь
30 вересня, 2024 понедiлок
Де буде найхолодніше, а де - вітряно: прогноз погоди на 1 жовтня від Наталки Діденко
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
1 жовтня
12:41
Сибіга у Польщі
Сибіга розпочав візит до Польщі та вшанував у Варшаві пам'ять загиблих українців
12:38
Оновлено
обстріл Запоріжжя
Армія РФ завдала 6 ударів по житлових кварталах Запоріжжя: двоє постраждалих
12:33
Вовчанськ
Обмежить просування росіян на Харківщині: британська розвідка проаналізувала успіхи Сил оборони у Вовчанську
12:26
Окупанти дійшли майже до центра Вугледара: у місті залишаються 107 цивільних
12:15
Огляд
світ, міжнародний огляд
"Стратегічно нестабільний" Путін перевершує небезпеку часів холодної війни, а Росія збільшить оборонний бюджет на 25%. Акценти світових ЗМІ 1 жовтня
12:14
Росіяни КАБами атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: загинула жінка, є поранені
12:10
Оновлено
Обстріл Херсона
РФ зранку вдарила по магазинах у центрі Херсона: 6 загиблих, 6 постраждалих
12:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
12:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
На Куп'янському напрямку росіяни кліщами підходять до водної перешкоди, - генерал-лейтенант Наєв
12:02
Президент України Володимир Зеленський
"Це більше, ніж професія і покликання": Зеленський привітав військових з Днем захисників і захисниць України
12:00
OPINION
Чи скличуть республіканці США XX з'їзд для розвінчання культу Трампа?
11:53
Відео з кортежем Джона Кеннеді після смертельного поранення продали за $137,5 тис. з аукціону
11:45
СБУ затримала підозрюваного у замаху на посадовця Мелітопольської міськради
11:20
Марк Рютте
Експрем'єр Нідерландів Рютте офіційно вступив на посаду генсека НАТО: серед своїх пріоритетів він назвав Україну
11:11
"Стою за": у Києві в День захисників і захисниць України провели акцію пам'яті полеглих воїнів
11:08
НАТО планує закликати держави-члени збільшити запаси боєприпасів на тлі виснаження резервів
Перевага РФ у артилерійських боєприпасах на фронті становить 3:1, - Міноборони України
11:07
Джамала
Фільм "Джамала: Пісні свободи" переміг на фестивалі корпоративного кіно в Каннах
10:46
Окупанти на ЗАЕС
РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої ЗАЕС, - Міненерго
10:46
Ексклюзив
Відведення підрозділів та логістичне забезпечення ЗСУ вкрай ускладнено: Згурець про ситуацію навколо Вугледара
10:45
На фото: Зброярка фільму "Іржа" Ганна Гутьєррес-Рід
Засуджена за вбивство українки Гатчінс зброярка фільму "Іржа" програла новий судовий процес
10:39
напад з ножем
У Шанхаї чоловік напав на відвідувачів магазину з ножем: загинуло троє людей, 15 поранено
10:36
Джиммі Картер
Прожив ціле століття: 39-му президенту США Джиммі Картеру виповнилось 100 років
10:34
Євреї-хасиди, Умань
До Умані на святкування Рош га-Шана прибули вже понад 14 тис. паломників
10:26
Марка "Під покровом Богородиці"
Укрпошта випустила марку "Під покровом Богородиці" до Дня захисників та захисниць України
10:10
Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України. Історія свят
10:08
Сергій Чирков
Стендап-комік Сергій Чирков мобілізувався до лав ЗСУ
10:07
Університет у Канаді започаткував програму з дослідження кримськотатарської культури
10:05
OPINION
Telegram. "Ми вас здамо у разі чого"
10:04
Сігеру Ішіба
Фуміо Кішіду на посаді прем'єра Японії змінив його однопартієць Шігеру Ісіба
09:54
Ексклюзив
Карта бойових дій за 18-25 вересня
Саме на Покровському напрямку противник концентрує головні зусилля, - речник НГУ Музичук
09:47
Курт Волкер
США можуть дозволити Україні бити по вглиб РФ американською зброєю ще до виборів президента, - Волкер
09:39
"Вивісили свої ганчірки": DeepState заявляє, що окупанти зайшли у Вугледар
09:22
Молдова
У Молдові сімох чоловіків визнали винними в підготовці масових заворушень
09:09
Ексклюзив
Покровськ
Журналістка Бірюкова про ситуацію в Покровську: РФ прагне позбавити місто газу та світла, б'є авіабомбами й артилерією
08:53
ППО
Сили ППО вночі знищили 29 "шахедів"
08:51
Рустем Умєров
Умєров звільнив чотирьох своїх заступників і оголосив про передачу Спецтехноекспорту від ГУР до Міноборони
08:42
КНДР, Північна Корея
КНДР пригрозила відповіддю на розміщення сил ядерного стримування США у Південній Кореї
08:38
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті відбулося 189 боєзіткнень, ворог застосував 128 КАБів
08:28
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС
Очільник МАГАТЕ Гроссі приїде із візитом до Білорусі
08:15
Біля Аляски російський Су-35 ледь не зіткнувся з винищувачем США, здійснюючи небезпечний маневр
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV