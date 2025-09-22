Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію

Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію

Дар'я Куркіна
22 вересня, 2025 понедiлок
19:20
Суспільство Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 22 вересня подав законопроєкт до парламенту стосовно направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: у документі йдеться про Туреччину та Велику Британію

Зміст

Про це йдеться у картці законопроєкту №14059.

У пояснювальній записці документа зазначено, що проєкт закону "Про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав" пропонує схвалити відправлення військових до Турецької Республіки та Великої Британії.

Уточнюється, що до Туреччини пропонують направити корвет Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

Водночас до Сполученого Королівства: 

  • протимінний корабель "Черкаси" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Чернігів" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Маріуполь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Мелітополь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • протимінний корабель "Генічеськ" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
  • управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Фінансування направлення українських підрозділів до двох країн і їхнє перебування там оцінюється в 135 млн грн – його планують здійснити в межах асигнувань Міноборони на 2025 рік.

Серед прогнозованих результатів прийняття законопроєкту – покращення процесу отримання військової техніки Україною, комплектування підрозділів особовим складом і технікою. 

  • 17 березня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо окремих питань скерування підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Туреччина
Президент України
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Велика Британiя
Міністр оборони України
оборона та безпека
Читайте також:
Канада
Автор Марія Науменко
20 вересня, 2025 субота
"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС
Василь Шкляр
Автор Леся Вакулюк
21 вересня, 2025 неділя
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
бронетранспортер Bastion
Автор Роман Яворський
20 вересня, 2025 субота
Розробляли для Африки, використовують в Україні: що таке бронетранспортери VLRA Bastion і чому їх так довго везли
Київ
+21.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
20:53
Денис Бігус
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
20:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
20:31
Трамп Зеленський
Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
20:18
Радослав Сікорський
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ
20:05
Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
20:00
OPINION
Росія повертається в Азію
19:55
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
"Динамо" втратило очки з "Олександрією", "Шахтар" здолав "Зорю": результати усіх матчів 6-го туру УПЛ
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
18:25
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки
18:15
Ексклюзив
Олег Рибачук
Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук
18:13
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу
Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
18:00
OPINION
Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
17:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини
17:45
Хрещатик
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:17
Дональд Туск
Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
15:07
Купʼянськ
Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"
14:52
За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
14:42
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари
14:32
COVID-19
У Києві захворюваність на COVID-19 знизилась на 17,9%
14:21
Замість п’яти різних виплат: уряд запровадив базову соціальну допомогу для родин у складних життєвих обставинах
14:12
З початку року 147 поплічникам кремля в Криму повідомили про підозру, 32 - засудили
14:00
OPINION
Нам треба другий фронт
13:58
Ексклюзив
імміграційні вимоги Канади
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
13:07
Дональд Трамп
Трамп розкрив імена декількох американських покупців TikTok
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV