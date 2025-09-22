Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію

Про це йдеться у картці законопроєкту №14059.

У пояснювальній записці документа зазначено, що проєкт закону "Про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав" пропонує схвалити відправлення військових до Турецької Республіки та Великої Британії.

Уточнюється, що до Туреччини пропонують направити корвет Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.

Водночас до Сполученого Королівства:

протимінний корабель "Черкаси" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Фінансування направлення українських підрозділів до двох країн і їхнє перебування там оцінюється в 135 млн грн – його планують здійснити в межах асигнувань Міноборони на 2025 рік.

Серед прогнозованих результатів прийняття законопроєкту – покращення процесу отримання військової техніки Україною, комплектування підрозділів особовим складом і технікою.