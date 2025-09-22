Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію
Президент Володимир Зеленський 22 вересня подав законопроєкт до парламенту стосовно направлення підрозділів ЗСУ до інших держав: у документі йдеться про Туреччину та Велику Британію
Про це йдеться у картці законопроєкту №14059.
У пояснювальній записці документа зазначено, що проєкт закону "Про направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав" пропонує схвалити відправлення військових до Турецької Республіки та Великої Британії.
Уточнюється, що до Туреччини пропонують направити корвет Військово-морських сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців.
Водночас до Сполученого Королівства:
- протимінний корабель "Черкаси" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Чернігів" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Маріуполь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Мелітополь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- протимінний корабель "Генічеськ" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;
- управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.
Фінансування направлення українських підрозділів до двох країн і їхнє перебування там оцінюється в 135 млн грн – його планують здійснити в межах асигнувань Міноборони на 2025 рік.
Серед прогнозованих результатів прийняття законопроєкту – покращення процесу отримання військової техніки Україною, комплектування підрозділів особовим складом і технікою.
- 17 березня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12378 щодо окремих питань скерування підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе