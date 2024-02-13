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Зеленський призначив спецуповноваженого з питань реалізації безпекових гарантій

13 лютого, 2024 вiвторок
20:38
Суспільство Мойсюк Євген Георгійович

Президент України ввів посаду спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України. Ним став заступник колишнього головкома Євген Мойсюк

Про це йдеться в указі на офіційному інтернет-представництві президента України та у вечірньому зверненні Зеленського.

Генерал-лейтенант Збройних сил України Євген Мойсюк до цього був заступником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, йдеться на сайті Міністерства оборони України.

До того з 2019 по 2021 рік Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а до того - першим заступником командувача ДШВ.

Зеленський зазначив, що триває перезавантаження військового керівництва, а це призначення можна вважати перезавантаженням сил дипломатії.

"Генерал-лейтенант Євген Мойсюк призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком Сил оборони. Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин із провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований", - сказав Зеленський.

Також очільник країни нагадав про безпекові угоди, зокрема із Британією. 

"Щоб не було жодної декларативності. Вже є безпекова угода з Великою Британією, готуємо нові угоди - амбітні угоди. І не лише з європейськими силами. Кожна домовленість із партнерами має бути реалізована якнайшвидше", - наголосив президент.

  • 8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
ЗСУ
Валерій Залужний
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