Зеленський призначив Точицького заступником керівника Офісу президента

Відповідний указ №230/2024 опублікований на сайті ОП.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Хто такий Микола Точицький

Точицький почав свою кар’єру у 1993 році з посади аташе, а згодом став секретарем Міністерства закордонних справ.

У 2001-му його призначили радником постійного представництва України при Раді Європи, у 2005-му – генконсулом у Сан-Франциско.

Протягом 2010-2016 років він був постійним представником України при Раді Європи, потім до 2021-го – послом у Бельгії та представником України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

29 вересня 2021 року Точицького призначили заступником міністра закордонних справ.