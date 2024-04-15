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Зеленський призначив Точицького заступником керівника Офісу президента

15 квітня, 2024 понедiлок
17:49
Суспільство Микола Точицький

15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексзаступника міністра закордонних справ Миколи Точицького заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака

Відповідний указ №230/2024 опублікований на сайті ОП.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Хто такий Микола Точицький

Точицький почав свою кар’єру у 1993 році з посади аташе, а згодом став секретарем Міністерства закордонних справ. 

У 2001-му його призначили радником постійного представництва України при Раді Європи, у 2005-му – генконсулом у Сан-Франциско. 

Протягом 2010-2016 років він був постійним представником України при Раді Європи, потім до 2021-го – послом у Бельгії та представником України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом. 

29 вересня 2021 року Точицького призначили заступником міністра закордонних справ.

  • 29 березня Володимир Зеленський звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова.
Теги:
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
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