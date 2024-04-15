Зеленський призначив Точицького заступником керівника Офісу президента
15 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексзаступника міністра закордонних справ Миколи Точицького заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Відповідний указ №230/2024 опублікований на сайті ОП.
"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.
Хто такий Микола Точицький
Точицький почав свою кар’єру у 1993 році з посади аташе, а згодом став секретарем Міністерства закордонних справ.
У 2001-му його призначили радником постійного представництва України при Раді Європи, у 2005-му – генконсулом у Сан-Франциско.
Протягом 2010-2016 років він був постійним представником України при Раді Європи, потім до 2021-го – послом у Бельгії та представником України при ЄС та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.
29 вересня 2021 року Точицького призначили заступником міністра закордонних справ.
- 29 березня Володимир Зеленський звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова.
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