Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення генпрокурора Костіна

Проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді в понеділок, 28 жовтня.

"Відповідно до пункту 25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 т частини третьої статті 131 Конституції України вношу пропозицію щодо надання згоди Верховної Ради України на звільнення А. Костіна з посади Генерального прокурора", – йдеться в поданні.

Представлятиме подання Зеленського на пленарному засіданні ВРУ представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк.

Генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення 22 жовтня. Цьому передував скандал із затриманням керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка "заробляла" мільйони на ухилянтах. До правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи . Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.