Зеленський зустрівся з рідними загиблих Героїв України: вручив їм ордени "Золота Зірка" та сертифікати на квартири
Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті захисників України зустрівся з рідними загиблих Героїв України та вручив їм 16 орденів "Золота Зірка" та 22 сертифікати на квартири
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зеленський зазначив, що сьогодні, у День пам'яті захисників, Україна особливо вшановує пам’ять усіх полеглих воїнів. Під час зустрічі президент вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України.
Зокрема найвищим державним званням були відзначені: солдат Віктор Кучук, сержант Леонід Янголь, старший сержант Юрій Сікиринський, старший сержант Олександр Колодяжний, солдат Павло Думанський, полковник Сергій Лі, старший матрос Павло Малофеєнко, молодший сержант Сергій Яріш, старший солдат Ілля Долматов, капітан Едуард Шаран, штаб-сержант Микола Бомко, лейтенант Сергій Гриценко, майор Анатолій Лоюк, майор Ігор Пугач, капітан Денис Шевченко та капітан Сергій Кириленко.
"Від початку цієї боротьби, від перших операцій 2014 року й у боях на фронті зараз наша держава, наш український народ можуть спиратися на хоробрість і на відданість багатьох наших українців, українок - справді героїчних чоловіків, жінок, які на своїх плечах та своєю особистою силою тримають українське життя", - сказав президент.
Зеленський також вручив сертифікати на квартири родинам 22 загиблих Героїв України. Документи на житло зокрема отримали родичі 18 військових ЗСУ, трьох нацгвардійців та одного прикордонника.
Зазначимо, що 26 серпня Володимир Зеленський підписав указ, за яким Герої України отримуватимуть житло від держави.
- Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії під Іловайськом вшанував пам’ять усіх українських захисників і захисниць.
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