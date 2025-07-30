Жінок з медичною і фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік
В Україні внесли зміни до порядку військового обліку, зокрема щодо жінок із медичною або фармацевтичною освітою. Тепер їх автоматично братимуть на військовий облік без потреби особистої присутності
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Також уточнено, як саме мають діяти заклади освіти та територіальні центри комплектування щодо цієї категорії жінок. Удосконалено механізм внесення їхніх даних до реєстру "Оберіг".
Окрім того, Кабмін на засіданні 30 липня передбачив присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їхнього виклику до ТЦК.
- З 1 жовтня 2023 року українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. Вони мали відвідати ТЦК, аби оновити свої дані.
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