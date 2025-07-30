Жінок з медичною і фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік

Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.

Також уточнено, як саме мають діяти заклади освіти та територіальні центри комплектування щодо цієї категорії жінок. Удосконалено механізм внесення їхніх даних до реєстру "Оберіг".

Окрім того, Кабмін на засіданні 30 липня передбачив присвоєння військового звання "солдат (матрос) запасу" одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їхнього виклику до ТЦК.