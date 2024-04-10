Жителі Дружби на Сумщині просять Верховну Раду повернути населеному пункту історичну назву
Мешканці містечка Дружба Сумської області просять Верховну Раду повернути їхньому населеному пункту історичну назву - Хутір-Михайлівський
Про це повідомляє Дружбівська міськрада.
"Голові Верховної Ради направлено клопотання щодо нової назви міста Дружба на Сумщині. Жителі міста налаштовані повернути історичну назву Хутір-Михайлівський", - йдеться у повідомленні.
У документі-зверненні до голови ВР Руслана Стефанчука зазначається, що місто так називалося до 1962 року. Тоді його радянська влада перейменувала на Дружбу на знак "дружби українського, російського та білоруського народів".
Зараз місто є центром Дружбівської міської громади Шосткинського району Сумської області.
Розташоване за 45 кілометрів від районного центру та за 191 кілометр від обласного центру (автошлях Р44). Є залізнична станція Хутір-Михайлівський. Населення - 4,9 тисячі осіб.
- Володимир Тиліщак, заступник голови Українського інституту національної пам'яті, зазначив, що експертна комісія ухвалила висновок, що монумент, до складу якого входить Арка Дружби народів, є символікою російської імперської політики й підлягає усуненню з публічного простору.
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