"Перейменування проблеми не вирішує": в УІНП наполягають на усуненні Арки Дружби народів у Києві з публічного простору

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Експертна комісія Українського інституту національної пам'яті (УІНП) була створена на виконання закону України про засудження російської імперської політики. Ця комісія ухвалила висновок, що монумент, до складу якого входить Арка Дружби народів, є символікою російської імперської політики й підлягає усуненню з публічного простору. Цей об'єкт вже неодноразово привертав увагу, адже він відомий не тільки своєю офіційною назвою, але й народною - Ярмо. Очевидно, що така символічна характеристика залишається присутньою", - зауважив заступник голови Українського інституту національної пам'яті.

За його словами, були спроби переосмислення, а точніше переозначення - на Арці Дружби народів позначили тріщину.

"У 2022 році окремі елементи монумента були демонтовані, інші прикриті, але вони залишаються на місці. Щобільше, саму арку перейменувати в Арку Свободи українського народу і тепер виходить неоднозначна ситуація, бо Арка Свободи з тріщиною. Тому перейменування не вирішує проблеми, а лише ускладнює інтерпретацію. Зрештою все-таки будь-який меморіальний комплекс є цілісний об'єкт, який включає як саму арку, так і встановлені фігури. Тобто ми не можемо позбутися того змісту, того сенсу, який закладався в Арку Дружби народів, тому експерти комісії, а це авторитетні вчені, оприлюднили фаховий висновок, що Арка Дружби народів і цей меморіальний комплекс є символікою російської імперської політики", - резюмував Володимир Тиліщак.