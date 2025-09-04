Жителі Миколаєва отримають прісну воду вперше з 2022 року: у місті запустять новий магістральний водогін

Про це вона повідомила в telegram.

Прем'єрка нагадала, що у 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання.

"У 2024 році з державного бюджету були виділені 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти спрямовуємо на будівництво водогонів в інших регіонах", - йдеться у повідомленні.

Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року. Вже в серпні запустили тестову роботу водогону: воду почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу.

За словами Свириденко, за два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь.

"Труби і насоси розміщені під землею, зараз добудовуються укриття для працівників. Є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак. Будівництво вже на завершальному етапі. Наша мета - безперебійне водопостачання у всіх українських громадах", - додала вона.