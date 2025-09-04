Жителі Миколаєва отримають прісну воду вперше з 2022 року: у місті запустять новий магістральний водогін
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оглянула новий магістральний водогін, який вже невдовзі живитиме Миколаїв: мешканці міста отримають прісну воду вперше з 2022 року
Про це вона повідомила в telegram.
Прем'єрка нагадала, що у 2022 році росіяни підірвали ключовий водопровід, який забезпечував місто. Відтоді 500 тисяч миколаївців живуть без постійного водопостачання.
"У 2024 році з державного бюджету були виділені 8,7 млрд грн на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг. Проєкт вдалося здешевити з початкової вартості до 6,5 млрд грн завдяки Агентству відновлення. Зекономлені кошти спрямовуємо на будівництво водогонів в інших регіонах", - йдеться у повідомленні.
Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року. Вже в серпні запустили тестову роботу водогону: воду почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу.
За словами Свириденко, за два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств і ще 50 тисяч для зрошення сільськогосподарських угідь.
"Труби і насоси розміщені під землею, зараз добудовуються укриття для працівників. Є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та система захисту від атак. Будівництво вже на завершальному етапі. Наша мета - безперебійне водопостачання у всіх українських громадах", - додала вона.
- Централізованого постачання питної у Миколаєві не було від квітня 2022 року через пошкодження водогону. Лише 30 липня 2025 року було завершено основний етап будівництва Миколаївського водогону після чого розпочали процес заповнення системи водою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.9Продаж 48.54
- Актуальне
- Важливе