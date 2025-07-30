В уряді пообіцяли відновити водопостачання Миколаєва у серпні: місто потерпало через руйнування водогону росіянами у 2022 році
У середу, 30 липня, було завершено основний етап будівництва Миколаївського водогону після чого розпочали процес заповнення системи водою
Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у telegram-каналі.
"Вже зараз завершений основний етап будівництва водогону. Тепер, після місяців інтенсивної роботи, розпочали поетапне заповнення його водою. Це один з найвідповідальніших моментів", - написав він.
Зазначається, що будівництво водогону розпочалося у січні. Станом на сьогодні обʼєкт готовий на 85%: змонтовано 98% від загальної довжини труб - це понад 134 кілометри, готовність насосних станцій перевищує 80%. Систему вже промили, а монтаж ключового обладнання завершено.
"Вже у серпні, після завершення заповнення системи й остаточного тестування, водопостачання відновлять для понад пів мільйона мешканців Миколаєва – вперше з 2022 року", - наголосив Кулеба.
- 28 липня на своєму офіційному ресурсі Московська патріархія висвітлила тему, яку російська влада намагається приховати – відсутність водопостачання в окупованому російськими військами Донецьку.
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