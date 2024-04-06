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Журналісти стверджують, що торік генпрокурор Костін 50 днів перебував у дружини в США. В ОГП категорично заперечують

6 квітня, 2024 субота
18:08
Суспільство Андрій Костін

Журналісти "Української правди" опублікували матеріал про те, що у 2023 році генеральний прокурор Андрій Костін нібито пробув у закордонних відрядженнях понад 100 днів. В Офісі генпрокурора спростували цю інформацію

Про це йдеться у матеріалі УП.

З посиланням на співрозмовників в ОГП, відповідь Офісу генпрокурора на запит нардепа Олексія Гончаренка та декларацію Костіна за 2023 рік, журналісти стверджують, що торік прокурор був у відрядженнях за кордоном 103 дні, що з урахуванням днів відʼїзду та приїзду складає майже 30% календарних днів у році. 

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За даними УП, половина цих відряджень була до США, у Вашингтон. Також зазначалося, що наразі офіційно за декларацією НАЗК там проживає дружина Костіна.

Водночас Офіс генпрокурора наголосив, що у 2023 році Костін здійснив 13 закордонних відряджень, з яких три - до США, зокрема в одному він був членом офіційної делегації від України на Генасамблеї ООН. 

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Зазначається, що загалом ці поїздки тривали 79 днів, включно з дорогою. Безпосередньо в країнах, куди генпрокурор здійснював візити, він провів 51 день за вирахуванням дороги. 

Як стверджують в Офісі генпрокурора, у США Костін перебував 22 повних дні. У межах всіх 13 поїздок він зʼявився на 224 зустрічах та заходах. Зокрема, посадовець доєднався до Мюнхенської безпекової конференції у лютому 2023-го.

  • Також нещодавно УП повідомило, що на нарадах у президента Володимира Зеленського дедалі частіше говорять про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна і переведення його на дипломатичну службу.

Теги:
Україна
журналісти
США
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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