Журналісти стверджують, що торік генпрокурор Костін 50 днів перебував у дружини в США. В ОГП категорично заперечують
Журналісти "Української правди" опублікували матеріал про те, що у 2023 році генеральний прокурор Андрій Костін нібито пробув у закордонних відрядженнях понад 100 днів. В Офісі генпрокурора спростували цю інформацію
Про це йдеться у матеріалі УП.
З посиланням на співрозмовників в ОГП, відповідь Офісу генпрокурора на запит нардепа Олексія Гончаренка та декларацію Костіна за 2023 рік, журналісти стверджують, що торік прокурор був у відрядженнях за кордоном 103 дні, що з урахуванням днів відʼїзду та приїзду складає майже 30% календарних днів у році.
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За даними УП, половина цих відряджень була до США, у Вашингтон. Також зазначалося, що наразі офіційно за декларацією НАЗК там проживає дружина Костіна.
Водночас Офіс генпрокурора наголосив, що у 2023 році Костін здійснив 13 закордонних відряджень, з яких три - до США, зокрема в одному він був членом офіційної делегації від України на Генасамблеї ООН.
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Зазначається, що загалом ці поїздки тривали 79 днів, включно з дорогою. Безпосередньо в країнах, куди генпрокурор здійснював візити, він провів 51 день за вирахуванням дороги.
Як стверджують в Офісі генпрокурора, у США Костін перебував 22 повних дні. У межах всіх 13 поїздок він зʼявився на 224 зустрічах та заходах. Зокрема, посадовець доєднався до Мюнхенської безпекової конференції у лютому 2023-го.
- Також нещодавно УП повідомило, що на нарадах у президента Володимира Зеленського дедалі частіше говорять про можливе звільнення генпрокурора Андрія Костіна і переведення його на дипломатичну службу.
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